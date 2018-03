Las Palmas pone mojo a la Liga (1-1)

La Liga está vivita y coleando. El Barcelona pinchó en uno de los escenarios más inesperados en su visita al Insular de Las Palmas. El equipo culé cedió dos puntos valiosísimos y sólo aventaja en cinco puntos al Atlético de Madrid antes del decisivo duelo del domingo. Dos años y dos semanas después le pitaron un penalti en contra al equipo azulgrana por mano de Digne.

La zurda de seda de Messi no fue suficiente para neutralizar a unos canarios que mostraron mucho más espíritu que su rival en la segunda mitad. El punto les supo a oro a los locales, mientras que el Barça careció de mordiente y pegada en una noche aciaga para Luis Suárez.

El partido comenzó con los locales pasando por tremendos problemas para sacudirse la presión de un Barça muy incisivo. Tanta era la presión culé que en el minuto siete encontró un rédito clarísimo tras una pérdida de Ximo Navarro. Messi le arrebató el balón y se plantó sólo con Luis Suárez ante Chichizola marrando una ocasión que hasta los alevines marcan. Al argentino se le quedó corto el pase telegrafiado a su amigo.

Leo se desquitó tres minutos forzando sendas amarillas para los laterales de la Unión –Aguirregaray y Castellano– y sacando una falta magistralmente desde la frontal que fue palmeada tras un tremendo vuelo de Chichizola a la escuadra y al otro lado de la portería. Messi tomó nota y no volvería a fallar.

A los pupilos de Paco Jémez no les quedó más remedio que soltarse la melena y, a través de los balones largos a Calleri, fueron consiguiendo sus primeras aproximaciones al marco de Ter Stegen. Halilovic fue el más clarividente en los mejores minutos de los locales. El croata dispuso un centro-shut que fue la más clara de los isleños en la primera mitad.

El Barça dejó que su rival se creciese y cuando más confiados estaban en Las Palmas de poder plantar cara llegó Messi para acabar con cualquier esperanza momentánea. El astro argentino se tomó la revancha con Chichizola en una nueva falta desde la frontal del área. En esta ocasión, Leo optó por pegarle duro y seco al palo del portero, que se quedó a contrapie y no pudo hacer nada para sacar el trallazo.

Las Palmas se quedó en esta de shock. El Barça era dueño de la posesión y las ocasiones, pero no las materializaban. Umtiti tuvo una clarísima de cabeza, mientras que los locales sólo amenazaban con intentonas desde lejos. El Barça, con un Luis Suárez mucho más tímido de lo habitual para no forzar su amarilla para jugar contra el Atlético, sabía que tarde o temprano su rival caería como la fruta madura. Chichizola protagonizó una de las jugadas polémicas del choque al borde del descanso al desviar un balón con rebote en su mano. El Barça pidió sin éxito su expulsión.

El Barça se durmió y le pitaron un penalti

Sin embargo, el descanso sentó como un tranquilizante para los culés, mucho más dormidos en el primer periodo. Las Palmas olió sangre y empezó a presionar y presionar hasta encontrar un premio bien pronto en forma de penalti de Digne por manos dentro del área. Calleri no perdonó desde los 11 metros.

El gol espoleó a los locales hasta subirse a las barbas de un Barça que no tenía respuesta para las arrancadas de Etebo o el descaro de Tana. La presión no funcionaba ya para un Valverde que decidió meter el desborde mediante Coutinho y Dembélé. Las ocasiones, sin embargo, no llegaban claramente para un Barça sin cafeína personificado ese ejemplo en Luis Suárez.

El arreón final del líder de la Liga confirmó esta sensación, pese a disponer de seis minutos de descuento. El equipo azulgrana parece estar sin chispa a estas alturas de la temporada y apenas inquietó el marco de Chichizola. Valverde quizá se acuerde ahora de la lesión de larga duración de Dembélé o que apenas ha rotado esta temporada. Al equipo se le ve cansado y queda mucha Liga.