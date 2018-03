Bienvenidos a la retransmisión del Las Palmas Barcelona correspondiente a la jornada 26. Sigue aquí el minuto a minuto en directo del partido de fútbol de la Liga Santander de hoy de Las Palmas contra el Barcelona. El Barcelona llega a Gran Canaria con la baja de Jordi Alba por sanción y la de Semedo por sanción. Además, Yerry Mina y Denis Suárez también se han caído de la lista ofrecida por Ernesto Valverde por decisión técnica. Por su parte, Paco Alcácer y André Gomes regresan a la convocatoria, y el delantero podría partir de inicio ya que si Luis Suárez ve la cartulina amarilla no podría estar el domingo ante el Atlético de Madrid.

Min 31: Intentaba llegar Jairo pero Umtiti la manda a córner. Etebo, en el rechace, arriba.

Intentaba llegar Jairo pero Umtiti la manda a córner. Etebo, en el rechace, arriba. Min 31: Calleri no consigue rematar bien y el cabezazo se marcha desviado.

Calleri no consigue rematar bien y el cabezazo se marcha desviado. Min 29: Suárez intentaba conectar con Messi, pero desvió el defensa y cayó mansamente en las manos de Chichizola.

Suárez intentaba conectar con Messi, pero desvió el defensa y cayó mansamente en las manos de Chichizola. Min 25: Uyy, casi marca Umtiti. El cabezazo del central lo atrapa el meta argentino sin problemas.

Uyy, casi marca Umtiti. El cabezazo del central lo atrapa el meta argentino sin problemas. Min 24: Arriba Halilovic.

Arriba Halilovic. Min 23: Amarilla para Lucas Digne por una falta sobre Etebo.

Amarilla para Lucas Digne por una falta sobre Etebo. Min 20: GOOOOOOOOL DEL BARCELONA GOLAZOOOOOOOO DE MESSI. La puso en la escuadra y hace el primero del partido. 0-1 para los azulgrana.

La puso en la escuadra y hace el primero del partido. 0-1 para los azulgrana. Min 19: Ojo a la falta a favor del Barça. Se prepara Messi.

Ojo a la falta a favor del Barça. Se prepara Messi. Min 16: Uyyy. Casi marca Aguirregaray de chilena. Pero no logró cazarla.

Uyyy. Casi marca Aguirregaray de chilena. Pero no logró cazarla. Min 14: Halilovic… A la barrera.

Halilovic… A la barrera. Min 12: Halilovic… Fuera. Le pegó el ex azulgrana, pero su disparo se fue desviado y casi llega Gálvez para empujarla en el segundo palo.

Halilovic… Fuera. Le pegó el ex azulgrana, pero su disparo se fue desviado y casi llega Gálvez para empujarla en el segundo palo. Min 10: ¡Paradón de Chichizola!

¡Paradón de Chichizola! Min 9: Falta peligrosa a favor del Barça.

Falta peligrosa a favor del Barça. Min 8: ¡ Uyy casi marca Suárez! Messi y Suárez se marcharon contra Gálvez. El argentino cedió tarde para el uruguayo y salvó Chichizola.

¡ casi marca Suárez! Messi y Suárez se marcharon contra Gálvez. El argentino cedió tarde para el uruguayo y salvó Chichizola. Min 5: Se le escapa a Digne. Puerta para Las Palmas.

Se le escapa a Digne. Puerta para Las Palmas. Se guardó un minuto de silencio en memoria de D. Marcos García Rodríguez, hijo del ex presidente de Las Palmas Manuel García Navarro y de D. Enrique Castro González ‘Quini’.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Se saludan los jugadores en el pasamanos habitual y esto está a punto de comenzar.

Quedan cinco minutos para que empiece a rodar la pelota en Gran Canaria.

Recordemos que Mateu Lahoz será el árbitro encargo de dirigir el encuentro.

Aleix Vidal no era titular desde el enfrentamiento ante Las Palmas en la primera vuelta. Hoy regresa al once.

Los dos equipos llegan necesitados de puntos. El Barça quiere ganar para mantener la distancia de siete puntos con el Atleti, mientras el cuadro canario saldría del descenso en caso de victoria. A la misma hora se disputa el Alavés-Levante, partido vital para la permanencia.

Sorprende bastante la decisión de Ernesto Valverde de alinear al uruguayo, teniendo en cuenta que está apercibido y podría perderse el duelo contra el Atlético del próximo domingo.

Banquillo de Las Palmas : Raúl Lizoain, David García, Michel, Javi Castellano, Hernán Toledo, Aquilani y Erik.

: Raúl Lizoain, David García, Michel, Javi Castellano, Hernán Toledo, Aquilani y Erik. Banquillo del Barcelona : Cillessen, Piqué, Rakitic, Dembélé, Coutinho, Alcácer y André Gomes.

: Cillessen, Piqué, Rakitic, Dembélé, Coutinho, Alcácer y André Gomes. Por su parte, Paco Jémez, apuesta por: Chichizola, Aguirregaray, Ximo, Gálvez, Dani Castellano, Vicente, Etebo, Halilovic, Tana, Jairo y Calleri.

Ya conocemos las alineaciones de los dos equipos. Valverde ha decidido arriesgar con Suárez, que si ve una amarilla se perderá el partido contra el Atleti. Los once elegidos son: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Vermaelen, Digne; Busquets, Iniesta, Paulinho, Aleix Vidal; Messi y Luis Suárez.

Delante estará la Unión Deportiva Las Palmas de Paco Jémez, que continúa en su lucha por abandonar los puestos de descenso y quiere sorprender a un Barcelona que tiene la vista puesta en el crucial choque del próximo domingo en el Camp Nou donde recibirá al Atlético de Madrid. La marcha de Jonathan Viera al fútbol chino ha sido un duro golpe para el cuadro canario, que deposita todas las esperanzas en que Tana pueda hacer olvidar al de La Feria.

El objetivo del Barça no es otro que llegar, por lo menos, con el colchón de 7 puntos al duelo contra el Atlético de Madrid de este domingo en el Camp Nou. Pero, para que ello sea posible sin tener que depender de los colchoneros, deben ganar a una UD Las Palmas que sigue sumando tras el empate logrado contra el Leganés en Butarque (0-0).

Los canarios siguen metidos en el descenso pero ya atisban la salida. La mejora en defensa es palpable, pero el propio Jémez reconoce que en ataque deben mejorar y mucho para aspirar a la salvación. Y no sólo a ello, sino a ser un equipo made in Jémez que busque el fútbol ofensivo y aporte espectáculo arriba.

No obstante, la permanencia pasa por encima de cualquier floritura, y Jémez dispondrá un once que sea capaz de poder aprovechar cualquier ocasión que les facilite el Barça para marcar. Así afronta el partido el técnico de los canarios, que se resigna a facilitar las cosas a Ernesto Valverde, que tiene un buen debate interno.

En el entorno blaugrana sobrevuela el hecho de que tanto Leo Messi como Luis Suárez pueden descansar en Las Palmas. Están convocados, sí, pero el uruguayo está apercibido de sanción y una tarjeta amarilla le imposibilitaría jugar el decisivo choque contra un Atlético de Madrid que ahora mismo sigue a sólo 4 puntos. Y Messi, cargado de minutos, podría agradecer ese posible reposo.

Lo cierto es que Jordi Alba será el único fijo ausente. El carrilero sí vio la tarjeta amarilla ante el Girona que le hizo cumplir ciclo. No así Luis Suárez, que la buscó con insistencia y hasta descaro, con pérdida de tiempo, agarrones, faltas reiteradas y hasta manos, pero no la vio y ahora entra en ese suspense de jugar sin ser él mismo, evitando una posible tarjeta, o no jugar.