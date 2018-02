Barcelona – Girona: Alineaciones, hora y seguir el partido en directo

¡COMIENZA EL PARTIDO!

Se va a guardar un minuto de silencio en el Camp Nou en memoria del ertzaina fallecido el pasado jueves durante el choque entre el Athletic y Spartak por la pelea con los ultras.

Valverde y Machín se han saludado en el túnel de vestuarios. Esto va a empezar.

Saltan los dos equipos al terreno de juego.

Los jugadores ya están en el túnel de vestuarios. Arranca la cuenta atrás para que empiece este derbi histórico.

Salta el equipo de baloncesto con Navarro a la cabeza portando el trofeo.

Recordemos que el Barcelona de baloncesto ofrecerá la Copa del Rey al Camp Nou.

15 minutos para que esto empiece.

No queda nada para que de comienzo el primer derbi de la historia en el Camp Nou entre Barça y Girona.

Los dos equipos ya están calentando sobre el terreno de juego del Camp Nou. Caras de concentración en los jugadores de ambos equipos.

Machín ha sorprendido dejando a Stuani en el banquillo, que suele ser un fijo en el once del Girona.

Alineación del Girona: Bono; Bernardo, Ramalho, Juanpe; Maffeo, Pere Pons, Granell, Aday Benítez; Borja García, Portu; Lozano.

Alineación del Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho; Dembélé, Messi y Luis Suárez.

Ya se conocen las alineaciones de los dos equipos. Valverde no reserva a Messi y apuesta por Coutinho y Dembélé.

Sigue aquí el minuto a minuto en directo del Barcelona Girona, partido de la Liga Santander de hoy correspondiente a la jornada 25, en el que será el primer derbi catalán entre ambos conjuntos en el Camp Nou en Primera División. Los de Machín visitan a los azulgrana con el objetivo de seguir soñando con Europa. Están a cuatro puntos de los puestos europeos que marca el Villarreal, que todavía tiene que disputar su partido.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico, Ernesto Valverde no quiso desvelar cuales iban a ser sus intenciones. Podría dar descanso a Leo Messi, ya que esta semana cuentan con tres partidos, el último ante el Atlético en el Camp Nou el próximo domingo. Los pupilos del Txingurri quieren llegar al duelo contra el Atleti con la máxima ventaja posible.

Para ese partido puede ser fundamental la presencia de Luis Suárez y Jordi Alba, que están a una amarilla de la suspensión. Ambos podrían intentar forzar la quinta para perderse el duelo del jueves contra Las Palmas y así estar en el decisivo contra el Atlético. A pesar de las posibles sanciones Valverde podría dar una oportunidad a Dembélé, que no ha contado con muchos minutos por culpa de las lesiones.

En la ida Messi prácticamente no apareció debido al marcaje individual de Maffeo. Pero no sirvió de mucho porque el Barça se acabó imponiendo por 3-0. Aunque este choque llega con los culés presionados por no perder la renta con su inmediato perseguidor, de cara a esa ‘final’ del próximo domingo, y cansados después de la visita a Stamford Bridge donde sufrieron para llevarse un empate muy importante.

El resultado de la ida fue muy engañoso, ya que dos de los tantos fueron en propia puerta y los locales pusieron en aprietos a la zaga azulgrana. La necesidad de los dos equipos por seguir sumando para lograr los objetivos, en el caso del Girona evitar el descenso (salvo bajón lo conseguirán), hace presagiar un gran derbi catalán sobre el verde del Camp Nou.