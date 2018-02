Valverde: “¿Dembélé? No es un partido para hacer experimentos”

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado tras el empate contra el Chelsea en Stamford Bridge (1-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que es un “buen resultado” sobre todo por levantar el gol en contra inicial de Willian y ha añadido que han merecido ese empate que deja todo abierto para la vuelta en el Camp Nou.

“Tras su gol nos hemos tirado más adelante, hemos conseguido el empate, y no es que hayan tenido excesivas ocasiones. Hemos intentando sorprenderles, no ha podido ser, pero es un buen resultado y lo hemos merecido”, aseguró en rueda de prensa.

Pese al dominio del balón del Barça, el Chelsea tuvo más ocasiones de peligro. Aún así, Valverde le restó importancia. “Ellos han acertado, nosotros en otra, y queda un partido por delante, que será el decisivo. Intentaremos hacer nuestro juego y ser superiores”, comentó de cara a la vuelta en Barcelona.

“Le doy mucha importancia a haber marcado aquí, y también al hecho de que al final el resultado inicial en la vuelta no les favorece. Cada equipo será respetuoso con su estilo, si hoy un equipo da 800 pases y el otro 200 no creo que cambie todo, pero tienen recursos para ponernos en aprietos con su estilo“, añadió.

De ahí que valore “muy positivamente” este partido de ida. “El partido ha sido un choque de estilos entre dos equipos muy diferentes. Nosotros queríamos el balón para llegar, ellos intentaron sorprendernos a la contra. Hemos tenido buenos minutos y nos estaba faltando el definir de manera más clara“, lamentó.

“La insistencia nos ha dado el recuperar el balón y conseguir el empate. Nos llevamos un buen marcador teniendo en cuenta que íbamos perdiendo y queda la vuelta. Es importante ir por delante pero no es definitivo“, avisó en este sentido.

Preguntado por la titularidad de Paulinho, que fue quizá la nota discordante, aseguró que no era una noche para hacer experimentos, y que el brasileño tuvo la única oportunidad clara más allá del gol de Leo Messi. “Cuando llegamos a un partido de este calibre, con lo que llevamos de temporada, al hacer el equipo me base en cómo nos ha ido hasta el momento. No es un partido para hacer experimentos sino para tener certezas”, explicó.