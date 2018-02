El Barça cierra el fichaje de Arthur

A falta de ambos clubes lo hagan oficial, el fichaje de Arthur por el Barcelona ya es una realidad. Esto ya estaba cantando desde que el pasado mes de diciembre el futbolista del Gremio de Porto Alegre posara junto a Robert Fernández con una camiseta del conjunto culé y en los próximos horas será un hecho después de que el director deportivo del club catalán haya viajado hasta Brasil para cerrar la contratación de una de las perlas del fútbol brasileño.

El traspaso “está encaminado”. Así informaba el portal brasileño ‘UOL’ que incluso publicó las cifras que se estuvieron negociando durante el día de ayer entre los representantes del Barcelona y los directivos del Gremio en la sede del club brasileño. Así, el conjunto culé pagará 40 millones (se calcula que sean 30 más 10 en variables) y el futbolista aterrizará en Barcelona el próximo mes de enero del año 2019.

Así, el Barcelona se hace con un centrocampista que está en boca de todo el mundo y al que siempre se le ha comparado con Xavi. A sus 21 años, está considerado como una de las mayores promesas del fútbol brasileño, que también estaba siendo seguido por grandes equipos de la Premier así como por el PSG. Pero finalmente ha pesado más la voluntad del jugador que nunca ha escondido su deseo de jugar en el equipo de Leo Messi.

Pero esta operación, como suele suceder con la contratación de la mayoría de brasileños, también ha tenido miga. Porque, del montante total que pagará el Barcelona, un 20% irá a parar al empresario Celso Rigo, que es el que tiene una parte de los derechos del futbolista. Así que un 60% será lo que irá destinado al Gremio de Porto Alegre que ha sido donde ha destacado este centrocampista que destaca por su buena conducción de balón, capacidad para batir líneas con el regate y con una gran visión de juego.

Negociaciones rápidas

Y es que las negociaciones entre los dos clubes no duraron más de 50 minutos según informó ‘UOL’. El Gremio tenía la intención de hacer caja y el Barcelona de que las discusiones no se extendieran demasiado y por ello no tardaron más de una hora en acordar las cifras del traspaso. Así que cuando se solucionen los últimos flecos ambos clubes lo harán oficial.

Tras el fichaje de Coutinho, el conjunto culé sigue apostando por el talento brasileño con el objetivo de renovar su medular que comienza a estar entrada en años. Parece que lo vivido con Neymar y todo el lío que se generó en torno ha su fichaje no le ha servido de escarmiento a los dirigentes del club catalán.