Rakitic: “No había visto nunca a Messi ir tanto al gimnasio”

El jugador del FC Barcelona Ivan Rakitic ha señalado este lunes en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que medirá al equipo culé con el Chelsea FC en Stamford Bridge, que la intención del equipo es salir a marcar un gol y a ganar para poder gestionar el resultado, aunque no quiere pensar en la vuelta en el Camp Nou.

“Ante todo tenemos que empezar el partido sin pensar en lo que va a pasar después en Barcelona, hacerlo lo mejor posible y salir a ganar y a marcar. A medida que pasan los minutos se ve luego más fácil pero la idea es salir a ganar y a marcar y a ver cómo lo podemos gestionar”, comentó en rueda de prensa.

Rakitic destacó, por otro lado, el alto nivel del centro del campo del Chelsea. “Son muy fuertes, sabemos que pasar por ahí no va a ser muy fácil. Es un equipo muy organizado, que trabajo muy bien todos los detalles. Nos lo van a complicar muchísimo y tenemos que estar preparados para entrar en esa pelea”, auguró.

“Hazard es seguramente el jugador más importante del Chelsea, pero sabemos que el equipo no es sólo él. Tendremos que estar preparados para frenarle, está en muy buena forma y tenemos que estar precavidos“, señaló sobre el internacional belga, uno de los referentes del equipo londinense.

No obstante aseguró que están preparados para el reto. “Podemos mejorar muchas cosas pero mañana jugamos contra el campeón de Inglaterra y tendremos que estar al cien por cien. Intentaremos ganar mañana sin pensar en la vuelta, en un estadio tan especial como Stamford Bridge. La motivación es máxima y tenemos que hacer el partido perfecto”, señaló.

“La presión del Eibar no la vamos a tener, pero con todo respeto, cada partido es diferente y volviendo la ‘Champions’ la ilusión que tenemos es tremenda por la competición y las ganas de jugar los grandes partidos”, señaló el croata.

Preguntado por Leo Messi, al que se mediré en el Mundial de este verano en Rusia, aseguró que le ve mejor que nunca. “Leo trabaja muchísimo, no le he visto nunca cuidarse tanto. En los entrenamientos se nota porque va muy fino. No hay mucho tiempo para la pausa, quiere estar siempre y le necesitamos”, comentó a nivel de club.

En cuanto al ‘Iniestazo’ de Andrés Iniesta en Stamford Bridge de 2009, que metió al Barça en la final de Roma, comentó que apostaría por otro gol del manchego. “Que marque así o como sea, ojalá. No hemos hablado demasiado de eso, sólo un poco porque fue un momento especial. Sabemos que mañana será muy diferente, tenemos que olvidar eso y hacer nuestro mejor partido y ganarlo”, concluyó.