Ovrebo confiesa el escándalo de Stamford Bridge: “No puedo estar orgulloso de aquel día”

Hablar de Tom Henning Ovrebo es hacerlo de un árbitros que pasará a la historia por una de las noches más negras con aquella polémica actuación en 2009 en un Chelsea-Barcelona de Champions disputado en Stamford Bridge. Ambos equipos llegaban a la vuelta de semifinales habiendo empatado 0-0 en la ida en el Camp Nou. Y en la vuelta, el Barcelona rascó un 1-1 y acabó logrando el pase a la final en un partido con una actuación escandalosa del colegiado noruego, que no pitó hasta cuatro penaltis claros de los azulgrana.

El ya ex árbitro, casi nueve años después, reconoce en Marca los errores y no se muestra orgulloso de aquella actuación: “No, para nada. No fue mi mejor día, la verdad. Pero esos fallos los puede cometer un árbitro… y a veces un jugador o un entrenador. Puedes no tener ese día el nivel que debes tener. Pero no, no puedo estar orgulloso de aquel día”.