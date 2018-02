Sigue la racha del Barcelona: ya son 77 jornadas sin un penalti en contra

Pasan los días y el club azulgrana continúa sumando nuevos récords. Durante el Eibar – Barcelona disputado en Ipurúa, Sergio Busquets agarró claramente a Kike García dentro del área, pero Hernández Hernández decidió no señalar los once metros. Con este penalti no pitado, ya se superan los dos años sin que los culés sepan lo que es que le piten una pena máxima en contra.

El marcador señalaba 0-0 con un Eibar que estaba dándole guerra al Barcelona. Una guerra que la siguió dando a pesar de quedarse con un futbolista menos durante los últimos 25 minutos del encuentro. Finalmente el club azulgrana se impuso por 0-2, siendo un resultado que podía haber sido muy diferente en el caso de que el colegiado canario hubiera decidido pitar el penalti de Busquets mencionado anteriormente.

El 14 de febrero de 2016 fue la última ocasión en la que se le señaló una pena máxima en contra al Barcelona en Liga. Dos años en los que se han pitado 227 penaltis en el campeonato español, pero como ya hemos dicho, ninguno en contra del cuadro dirigido actualmente por Ernesto Valverde. Más de 700 días de barra libre para cometer infracciones dentro de su área sin ningún tipo de castigo.

Ese tiempo se traduce en 77 jornadas de Liga, una cifra superior a dos temporadas completas. Durante todo este tiempo, los Umtiti, Piqué, Mascherano y compañía han derribado a adversarios dentro del área culé sin que los colegiados señalasen el punto de cal. Porque haberlos los ha habido. Quitando el claro agarrón de Busquets a Kike, se pueden recordar unas manos del central galo frente al Alavés, o el mismo futbolista francés ante el Valencia, que hizo dos penaltis en un mismo partido sin castigo.

Durante todo 2017, el Barcelona fue el único equipo del viejo continente que terminó el año sin que le pitasen un penalti en contra. Viendo lo visto, parece que 2018 lleva el mismo camino que su predecesor. Esto es un claro problema para los equipos que se enfrentan al club culé, que ya no saben que tiene que suceder dentro del área azulgrana para que el colegiado tome la determinación de pitar penalti y convertirse en el protagonista de romper este récord que el club de la Ciudad Condal sigue aumentando en cada partido de Liga.