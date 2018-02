Lo de siempre: el Barça cumple con ayudas en Ipurúa (0-2)

Dos días antes de poner rumbo a Londres para jugar el martes ante el Chelsea en Champions, el Barcelona hizo los deberes en Liga Santander tras vencer (0 – 2) a un combativo Eibar que fue mejor y vendió muy cara su piel. El conjunto culé fue dominado por completo en la primera mitad pero se marchó con ventaja gracias a un buen gol de Luis Suárez después de un gran pase de Leo Messi. Tras el descanso y cuando mejor estaba el equipo armero, Orellana fue expulsado de forma rigurosa por una niñería y Jordi Alba sentenció en el último minuto. El equipo de Valverde salió vivo de milagro de Ipurúa y mantiene su colchón de puntos con respecto al Atlético.

Y es que después de haber tropezado en sus dos últimos envites ligueros, el Barcelona estaba condenado a la victoria. Porque una derrota podría desembocar en drama y la diferencia de siete puntos con respecto al Atlético ya no permite muchos desmanes. Consciente de ello y que el Eibar es toro bravo, Ernesto Valverde no se guardó nada y plantó su once de gala con Paulinho y sin Coutinho. No importaba que en el horizonte se vislumbre el duelo más importante en lo que va de temporada en Stamford Bridge. Lo más importante pasaba por Ipurúa. Y claro, como suele ser habitual en estos menesteres, estaba Messi, que siempre que había pisado la hierba vasaca había dejado jugadoras que harán el gozo de los niños del futuro.

Pero la primera fue del Eibar. Porque si hay algo que caracteriza a este equipo es su campo es una presión incesante en los primeros minutos que complican a cualquiera. Juego de banda, centro y remate: el manual histórico del conjunto vasco como local. Por ello, José Ángel, a los pocos segundos, tuvo la primera gran ocasión del partido tras conectar un cabezazo desde la derecha que se marchó lamiendo el palo de Ter Stegen. Esa presión duró cinco minutos, hasta que la cogió Messi. El argentino vio a Suárez, le mandó la bola y este se nubló cuando ya había regateado a Dimitrovic. Y la contra acabó con un disparo alto de Orellana. Duelo de golpes. En apenas cinco minutos había pasado de todo; en Ipurúa se estaba jugando un partido de quilates.

Así que el Eibar siguió a lo suyo amenazando por todos los lados (Hernández Hernández no pitó un claro penalti cometido por Busquets sobre Kike Garcia) hasta que volvió a aparecer Leo Messi. Pero esta vez Luis Suárez no fallaría. El ’10’ la agarró en el círculo central, levantó la cabeza y tiró una pase sobresaliente para que el uruguayo, casi sin tocar el esférico, driblara a Dimistrovic e hiciera el primero del Barcelona. El Barcelona volvió a ejercer la ley del más fuerte por enésima vez en lo que va de temporada. A penas dos minutos después, Orellana intentó dinamitar esta lógica pero su disparo lejano se estrelló con el larguero. A pesar de su gol, el conjunto culé iba a tener que meter el segundo para no sufrir.

Entre la gran cantidad de llegadas del Eibar, fue Jordán el que tuvo la mejor ocasión para empatar el duelo. A la media hora de partido, se plantó sólo en el borde del área con todo a favor para conectar un buen disparo pero su lanzamiento se acabó marchando raso a dos metros del palo derecho de Ter Stegen. Pero era algo matemático, ante una ocasión vasca volvían a aparecer Leo Messi y Luis Suárez. El primero volvió a filtrar un pase, el segundo dribló al portero pero en esta ocasión, en lugar de disparar, se escoró y la cedió al ’10’ que la estrelló en el palo en un disparo nada fácil. El conjunto armero estaba dominando el duelo por completo pero la mejor sociedad de la Liga necesita de muy poco para hacer daño.

La expulsión de Orellana allana el camino

Si había algo claro de cara a la segunda mitad es que el Eibar iba a vender muy cara su piel. Pero la primera volvió a ser de Luis Suárez. Otra vez Messi volvió a sacar oro de la nada y el uruguayo la mando alta cuando en su intento de hacer el 0-2. Pocos minutos después, Orellana mandó una bola a Inui para que el japonés hiciera el gol del empate pero su disparo se marchó fuera por poco. Por ocasiones, voluntad y juego, el equipo armero estaba mereciendo el empate y adquiriendo el total protagonismo ante un Barcelona que ni olía la pelota.

Sobre la hora de partido, cuando mejor estaba el conjunto armero y más méritos estaba haciendo para conseguir el gol del empate, todo cambió cuando Orellana fue expulsado de forma rigurosa tras una niñería. El chileno, que estaba siendo el mejor del equipo, vio la primera amarilla por una entrada sin sentido a Iniesta y minutos después la roja por desplazar el balón después de que Hernández Hernández hubiera pitado una falta. Acto seguido Luis Suárez hizo algo similar y el colegiado no mostró amarilla: eso provocó la también expulsión de Mendilibar. Con un menos, para el Barcelona fue todo más fácil.

Aún así, el Eibar siguió intentándolo con más fuerza que maña hasta que, a falta de tres minutos, Jordi Alba sentenció el partido tras rebañar un balón dentro del área. El Barcelona mostró una de sus peores caras de la temporada en Eibar pero ganó y el partido acabó con un resultado solvente. Parece que así también se ganan ligas.