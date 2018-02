Hernández Hernández no tuvo una buena tarde en Ipurua. El colegiado canario no sólo se tragó un clamoroso penalti en la primera mitad de Busquets a Kike García, sino que en el segundo acto no dudó en expulsar a Orellana por segunda amarilla tras protestar y desplazar el balón con un puñetazo.

En la siguiente acción Luis Suárez también desplazó el balón después de que le señalaran un claro fuera de juego y, en esa ocasión, el árbitro no fue tan contundente y no amonestó al jugador del Barcelona.

Esta última acción provocó las protestas de un Mendilibar. El entrenador del Eibar recorrió la banda lanzando puñetazos al aire y diciendo: “¡Qué fácil es pitar al Eibar!”. Tras calmarse, Hernández Hernández se acercó al banquillo y le expulsó.