Di María se deja querer por el Barça: “No tendría ningún problema en jugar allí, al contrario”

Ángel di María se enfrentará este miércoles al Real Madrid, equipo en el que militó durante cuatro temporadas, entre 2010 y 2014. El pasado verano se especuló con su posible vuelta a la Liga como nuevo futbolista del Barcelona, opción que al argentino le seduce. “Mi relación con el Madrid ha terminado, porque mi ciclo allí terminó. Francamente, no tendría ningún problema en jugar en el Barça, al contrario. El único club con el que no podría firmar es Newell’s Old Boys porque soy fanático de Rosario Central”, dijo en una entrevista con la revista francesa So Foot.

El año pasado fue uno de los grandes señalados tras el 6-1 del Barça en el Camp Nou, que dejó al PSG fuera de la Champions tras ganar 4-0 en París. “Ese resultado no sucede a menudo, pero puede suceder. Francamente, fue muy raro. En el partido de ida, nos habíamos ocupado de la diferencia de goles y en ningún momento pensamos que fuera suficiente… El Barça logró la hazaña de hacerlo en el Camp Nou, no es cualquier equipo, demostraron que todo es posible en el fútbol. Para nosotros, fue muy difícil en ese momento, pero es historia antigua, la vida continúa y tienes que mirar hacia adelante. Eso es lo que hicimos y hoy somos buenos”.

En 2014, tras el Mundial de Brasil, desveló que el Madrid mandó una carta para evitar que jugara la final. Aún lo recuerda pero asegura que no necesita de la misiva para motivarse: “Recibí esta carta del Real Madrid el mismo día de la final de la Copa del Mundo. Me tomé la molestia de leerla, y luego la rompí. La carta decía que la selección argentina tenía que encargarse de lo que pudiera pasarme en caso de que estuviera alineado en la final. (Di María se lesionó en cuartos contra Bélgica y no jugó en la semifinal contra Holanda; ese verano fue traspasado al United). No necesito recordar esta carta para estar motivado en contra de ellos. Jugar contra el Real Madrid ya es una motivación en sí misma“.

El extremo del PSG asegura que en el vestuario “tratamos de llevarnos bien. Sabemos que es importante que el vestuario esté unido para lograr cosas importantes. También sabemos que tenemos grandes objetivos y tenemos la capacidad de lograrlos”. La pelea entre Cavani y Neymar dividió el vestuario en su momento, pero Di María prefiere dejarlo como parte del pasado: “No volveré a este capítulo. No tiene sentido quedarse allí. Todo lo que puedo decir es que Neymar ha sido muy bien recibido en París, simplemente porque es uno de los mejores jugadores del mundo“.

Los de Emery son uno de los favoritos a levantar el título de campeones de Europa, pero Di María se mantiene con los pies en el suelo debido a la alta competencia que existe. “Somos conscientes de que tenemos todo para ganar esta competición y es nuestra intención, pero no somos los únicos … Hay una élite compuesta por varios equipos que también quieren levantar este trofeo. Las cosas serias comienzan a partir de ahora”.