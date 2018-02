Todas las polémicas del Barcelona vs Getafe

El encuentro que midió al Barcelona y al Getafe no tuvo espectáculo, goles, y tampoco demasiadas polémicas. Fernández Borbalán tuvo una tarde más o menos plácida, pero tuvo que enfrentarse a varias jugadas controvertidas que no siempre resolvió con garantías. El conjunto madrileño protestó un fuera de juego señalado a Ndiaye en el primer minuto de encuentro, mientras que el Barcelona pidió un penalti sobre Leo Messi de Bruno, como acción más destacada en este aspecto de un partido que no pasará a la historia.