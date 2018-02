Di María reconoce su flirteo con el Barcelona: “Estuve muy cerca, pero no se dio”

Ángel di María concedió una entrevista a TyC Sport, donde aseguró que estuvo “muy cerca del Barcelona” pero que “por las cosas del fútbol no se pudo” dar su fichaje. Además, el futbolista argentino entró al debate siempre existente entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

“Cristiano es un jugador excelente. Estar en la misma era que Messi se lo hizo más difícil. Tiene cinco Balones de Oro, Champions…pero en cualquier caso no hay palabras para describir a Leo. Todos los años es el mejor”, dijo sobre el que fue su compañero y acerca del que lo pudo ser en el Barcelona y lo es en la selección argentina.

También habló sobre su compañero Neymar. “Es un excelente jugador y está pasando por un gran momento. Creo que ha dado un paso más para conseguir lo que todo futbolista quiere, ganar el Balón de Oro. Está entre los mejores, pero hay Leo para rato y es complicado”, dijo Di María sobre el carioca.

El día 14 de febrero, el PSG se medirá al Real Madrid en la Champions, y Ángel di María entra en las quinielas para empezar el choque desde el banquillo. Aún así, su arranque de año ha sido fulgurante. “Comencé 2018 con el pie derecho y estoy muy feliz, pero me gusta más asistir que marcar goles”, comentó el Fideo.

El argentino también habló sobre su combinado nacional. “Llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte, no por falta de huevos. De cara al Mundial estamos al nivel de Alemania y España por nombres”, aseguró. Además, habló de las críticas que reciben los futbolistas: “Los memes de la selección nos duelen muchísimo. A mí me ayudó mucho el psicólogo”, dijo Di María.