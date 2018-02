Coutinho: “Me siento muy feliz, estaba buscando ese gol”

Philippe Coutinho estaba feliz tras la clasificación del Barcelona a la final de la Copa del Rey. El brasileño marcó el primer gol de los azulgranas y atendió a los medios de comunicación sobre el césped de Mestalla. “Para mí es la primera final y es un momento muy especial, muy importante. Antes de llegar a la final tendremos muchos partidos antes”, explicó.

El atacante se mostró satisfecho por su primera diana como azulgrana: “Me siento muy feliz porque estaba buscando ya ese gol y por fin lo he conseguido. He podido ayudar al equipo a pasar a la final”.

Por último, ya sueña con la final ante el Sevilla: “Es algo muy especial y seguro que será un gran partido y difícil, como todas las finales. Ahora tendremos tiempo para prepararnos”.