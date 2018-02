El Valencia se teme lo peor con Undiano Mallenco

En Valencia están que trinan. Sergi Roberto se cargó a Andreas Pereira en la ida de semifinales de la Copa del Rey y sólo vio amarilla. También debió ser expulsado Luis Suárez, pero de nuevo se hizo la vista gorda. Los valencianistas se siente perjudicados y se temen lo peor también en la vuelta con Undiano Mallenco, un colegiado al que no se recuerda nada bien en Mestalla.

Y tienen sus motivos, porque el último Valencia-Barcelona que el navarro dirigió en el estadio valencianista fue un auténtico escándalo. Fue la pasada temporada y Undiano Mallenco favoreció de manera grosera al conjunto azulgrana, que acabó ganando 2-3. Fue un 22 de octubre de 2016 y la indignación del Valencia fue tal que Jesús García Pitarch, director deportivo por aquel entonces, dijo que un partido como ese “no merece un arbitraje tan lamentable”.

La cosa no quedó ahí. El propio club en su cuenta de Twitter estalló: “Ha habido un penalti no pitado, un gol ilegal y una expulsión perdonada. Pero vamos a seguir luchando. Amunt”. Los jugadores se sintieron robados en su propia casa. “Hoy no han querido que nos lleváramos ningún punto”, escribía Dani Parejo en sus redes sociales. ¿Y todo esto por qué? Porque Undiano Mallenco cometió errores de bulto y le dio la victoria al Barcelona en Mestalla.

Los errores de aquella tarde

Primero dio validez a un gol de Messi pese a que Luis Suárez estaba en posición de fuera de juego y en la trayectoria de la portería. Tanto fue así que el uruguayo tuvo que saltar para que el balón no le golpeara, limitando la visión de Diego Alves. En el minuto 31, Umtiti cometió un claro penalti sobre Rodrigo que Undiano no pitó. Otra decisión que enfadó muchísimo al valencianismo.

Poco después, en el 40′, Busquets agarró a Parejo y debió ver la segunda tarjeta amarilla, pero el navarro hizo la vista gorda y se la perdonó, por lo que pudo seguir jugando. Pero lo peor ocurrió en el tramo final del encuentro. Con 2-2 en el electrónico, Mascherano derribó a Mangala en el área y no señaló nada. Sí vio la zancadilla de Abdennour a Luis Suárez en el minuto 92. Penalti, gol y victoria para el equipo catalán y una actuación de Undiano que dio la vuelta al mundo por lo escandalosa que fue.