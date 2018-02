A Piqué le pueden hasta tres partidos

De uno a tres partidos es la sanción a la que podría enfrentarse Gerard Piqué si el Comité de Competición considera que su celebración del gol que llevó las tablas al marcador ante el Espanyol fue una provocación a la grada.

Javier Tebas, presidente de la Liga, anunció la noche del lunes que su gesto es sancionable y que trasladaría el caso al Comité de Competición para que analice si ha habido provocación o no y en base a ello determine la sanción que le puede caer al central del Barcelona.

Hay que recordar que Piqué no sólo realizó el gesto de mandar callar a la grada – una celebración que se ha visto en otras ocasiones y que no ha sido penalizada- sino que además aprovechó para hacer los cuernos con el mismo gesto. Una forma disimulada de hacerlo pero que no pasó inadvertida para las cámaras.

Se trata de un enfrentamiento más en la larga lista de polémicas en las que Gerard Piqué es protagonista y que en este momento tienen como diana al equipo vecino.

Si el Comité de Competición valorará este miércoles si hubo o no provocación por parte del catalán. En caso afirmativo, el escenario que se plantea entonces es que el comité citaría al jugador para que en un plazo de tres días se defendiera. De modo que la decisión definitiva llegaría en su siguiente reunión semanal de los miércoles y ésta podría variar de uno a tres encuentros de sanción.

Los próximos enfrentamientos que le esperan a la plantilla de Valverde son la visita del Getafe al Camp Nou de este domingo, el encuentro a domicilio ante el Eibar, la visita del Girona y el enfrentamiento ante Las Palmas. En unos días conoceremos si Valverde puede contar con el central catalán o si el gesto le cuesta unos partidos. Aunque otra de las posibles sanciones sería una multa económica de 3.000 euros.