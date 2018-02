Sergio García: “¿Racista? Mi mujer es gitana y mi cuñado afroamericano”

Sergio García desmintió en un comunicado que tuviera un comportamiento racista hacia Umtiti en el túnel de vestuarios de Cornellá al final del derbi catalán. “En ningún caso mi ánimo fue racista. Mi mujer es gitana, mi cuñado afroamericano y me crié en un barrio con todas las razas del mundo”.

El delantero del Espanyol aclaró este lunes el incidente con Samuel Umtiti en el túnel de vestuario. Sergio García y el central del Barça tuvieron varios rifirrafes sobre el césped que se trasladaron, incluso, al túnel de vestuario. El azulgrana le recriminó insultos racistas al blanquiazul. Por eso el delantero espanyolista quiso dejar muy claro que ya habló ayer mismo con Umtiti para aclarar todo lo sucedido sobre el césped.”En ningún caso mi ánimo fue racista”, asegura Sergio García en un comunicado.

Además, el delantero recuerda la multiculturalidad que le envuelve. “Todos sabéis que mi mujer es de etnia gitana y que me crié en un barrio con todas las razas del mundo. Mi cuñado, con quien me une una fuerte amistad, también es afroamericano”, explica. La hermana de Sergio García está casada con el ex futbolista del Espanyol, ahora en Alemania, Jhon Córdoba.

Sergio García considera que lo que sucedió durante el encuentro es fruto de la tensión que se vive en un derbi. Además, asegura que estos incidentes deben quedarse dentro del terreno de juego.