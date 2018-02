Piqué desencadenado: “Son de Cornellá y su propietario es chino”

Gerard Piqué la volvió a liar tras el derbi catalán. El central, que marcó el gol del empate para el Barcelona y lo celebró mandando callar y sacando los cuernos a la afición del Espanyol, no se mordió la lengua tras el encuentro. “Decir que es de Cornellá no es una falta de respeto, es una obviedad. Se quejan de esto, pero no investigan por los insultos a mi familia. Mandar callar era lo mínimo que podía hacer”.

“Son de Cornellà, ya lo dije el otro día. Y además tienen un propietario chino, como muchos de sus consejeros. Tampoco hace falta que se gasten tanto dinero, que son de China, Italia, España o Tabarnia. Sé que dolió y utilicé el sarcasmo para incordiar. Las cosas han funcionado, ya que se han gastado una pasta pagando publicidad en los diarios. Falta de respeto es que me denuncien por decir que son de Cornellá y no denuncien a su afición por insultar a mi familia”, añadió.

“Los jugadores tenemos responsabilidad, pero también somos personas y reaccionamos según lo que pasa. Y hay un límite. Y si los que mandan no toman decisiones y no dicen nada, no nos quedaremos callados. Mando callar en general a todo el campo, y tal vez no debería, pero si el club o los propietarios no denuncian ciertas cosas…“, ha sentenciado Piqué.

Sobre la trifulca que se generó en el vestuario, el central se mostró enigmático: “Hubo intercambio de comentarios. Cada uno es esclavo de sus palabras. Supongo que me tienen muchas ganas y siempre me recibirán mal, pero no es algo que me preocupe”.

También se lamentó por el estado del terreno de juego tras la lluvia caída en Barcelona. “En la segunda parte era imposible jugar al fútbol, no se podía generar juego. El empate es bueno. Nos vamos sin perder”, ha comentado.