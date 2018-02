Espanyol vs Barcelona: horario y canal de televisión

Espanyol vs Barcelona se enfrentan este domingo en el RCDE Stadium. El conjunto azulgrana visita a su eterno rival local en un derbi caliente, más después de las polémicas declaraciones de Piqué. El partido, correspondiente a la jornada vigesimosegunda del campeonato liguero, estará arbitrado por Gil Manzano. Será el cuarto que pite el colegiado extremeño y en todos el cuadro blaugrana ha ganado contundentemente.

El Barça llega tras cuatro victorias consecutivas, precisamente el último tropiezo fue en el campo perico. Mientras, el propio equipo blanquiazul suma tres derrotas seguidas desde ese mismo partido en el que rompieron una racha de años.

Ernesto Valverde seguirá con las rotaciones. Paulinho y Coutinho, que fueron suplentes en Copa ante el Valencia, se postulan como titulares mientras que otros menos habituales como Semedo, Yerry Mina o Denis Suárez también pueden entrar en el once.

Mientras tanto, Quique Sánchez Flores repetirá el centrocampismo de la competición del K.O. Esta vez el único fichaje del mercado de invierno, Carlos Sánchez, parece que entrará de inicio también junto a Darder pegado en la banda. Arriba, Leo Baptistao acompañará a Gerard Moreno, diferencia de la cita copera.

¿A qué hora se juega el Espanyol vs Barcelona?

España: 04/02/2018 a las 16.15 horas (15.15 horas en las Islas Canarias)

Argentina: 04/02/2018 a las 12.15

Chile: 04/02/2018 a las 11.15

Colombia: 04/02/2018 a las 10.15

México: 04/02/2018 a las 09:45

Perú: 04/02/2018 a las 10.45

Uruguay: 04/02/2018 a las 10.45

Venezuela: 04/02/2018 a las 13.45

Nueva York: 04/02/2018 a las 10.45

Los Ángeles: 04/02/2018 a las 07.45

¿Dónde se juega el Espanyol vs Barcelona?

RCDE Stadium

¿Quién arbitrará el Espanyol vs Barcelona?

Jesús Gil Manzano (comité extremeño)

¿Dónde se podrá ver el Espanyol vs Barcelona?

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT U.S.A., beIN SPORTS USA, beIN SPORTS en Español,Radio Barca, fuboTV

Posibles alineaciones del Espanyol vs Barcelona

Espanyol:

Diego López; Marc Navarro, Óscar Duarte, Hermoso, Aarón; David López, Víctor Sánchez, Carlos Sánchez, Darder; Baptistao y Gerard Moreno.

Barcelona:

Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Yerry Mina, Jordi Alba; Busquets, Paulinho, Coutinho, Denis Suárez; Messi y Luis Suárez.