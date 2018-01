Piqué podrá seguir en directo la investidura de Puigdemont

El Barcelona ya ha comenzado a preparar el duelo contra el Valencia del próximo jueves, correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, en el plan de entrenamientos publicado por el club para esta semana hay planificado descansar este martes, coincidiendo con la investidura del ex president fugado Carles Puigdemont. Al tener el día libre Gerard Piqué, Sergi Roberto y el resto de jugadores del cuadro azulgrana podrán seguir su investidura en directo.

Piqué generó mucho revuelo cuando acudió a votar al referéndum ilegal. La polémica y el central azulgrana siempre van de la mano y más cuando se trata de política. Todo lo sucedido en Cataluña tras su intento de independizarse no ha hecho más que avivar el fuego contra su persona en el resto de campos de España. Tanto que durante un partido con la selección tuvo que taparse los oídos, el ruido era ensordecedor.

Esta vez no tendrá problemas para seguir al detalle la investidura de Puigdemont, igual que Sergi Roberto, quién también acudió a votar al famoso referéndum ilegal orquestado por los independentistas. A pesar de que no ha desvelado su ideología política, el central ha colgado algunos tuits independentistas que no han sentado nada bien dentro de la selección española de fútbol, como ya se vio en la última concentración.

Esos mensajes le han generado un ‘enfrentamiento’ en las redes sociales con Iker Casillas. El ex guardameta del Real Madrid, actualmente en el Oporto, le ha propinado varios zascas tras sus tuits más independentistas. Incluso llegó a cargar contra la Policía y Guardia Civil desplazados a Cataluña por su actuación durante el 1-O, cuando lo único que hicieron fue intentar evitar que se produjera el referéndum ilegal, es decir estaban defendiendo a España.

Piqué no vio el discurso del Rey

Hay que recordar que Piqué no vio el discurso del Rey, tras el revuelo montado en la Comunidad Autónoma española de Cataluña por el referéndum ilegal, porque estaba jugando a la pocha con algunos compañeros de la selección. Sin embargo hubo jugadores del combinado nacional que sí lo vieron.

Normalmente el Rey hace un discurso al año en televisión, el día de Navidad, pero tras lo sucedido después del 1-O tuvo que aparecer de urgencia para calmar los ánimos. Pero seguro que este martes estará muy atento a la investidura del ex presidente fugado Carles Puigdemont, más aún teniendo en cuenta que coincide con el único día de descanso de la semana que les ha dado Ernesto Valverde.