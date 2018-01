Las doce agresiones perdonadas a Luis Suárez desde que está en el Barça

Luis Suárez volvió a quedar impune después de protagonizar su enésima agresión desde que juega en España. En el duelo ante el Alavés, Iglesias Villanueva le perdonó una expulsión muy clara, después de que el uruguayo diera una coz a Duarte a la salida de un córner.

Esta fue otra de las acciones polémicas que tuvo un partido, donde no se anuló el primer gol del Barcelona por mano de Piqué, no se pitó el fuera de juego donde se originó la falta que anotó Leo Messi y, con 2-1 en el marcador, Iglesias Villanueva no pitó un claro penalti por manos de Umtiti.