El dopaje interminable: el Barça, casi dos años y 74 partidos sin un penalti en contra

Los números están sobre la mesa, y la teoría del dopaje arbitral a favor del Barcelona durante los últimos años empieza a ser una realidad palpable. Este domingo, el Alavés se fue de vacío del Camp Nou, pero con la sensación de que podía y debía haberse llevado al menos un punto del estadio azulgrana de no ser por Iglesias Villanueva. Una de las acciones más protestadas por los vitorianos fue el clamoroso penalti de Umtiti en el minuto 89 por mano, pero el colegiado se hizo el sueco y no lo señaló. Y en cierta medida no sorprende que no lo pitara atendiendo a lo que viene sucediendo…

Y es que en los últimos 74 partidos de Liga, es decir, durante casi dos años, al Barça no le han señalado ningún penalti en contra. Cero patatero. Ni una mano, ni una falta dentro del área sobre ningún rival… Nada. Pero hay otro dato que todavía permite ahondar más en todo esto. De los últimos 219 penaltis que los colegiados han señalado en la Liga, ninguno ha sido en contra del Barcelona.

Datos y más datos

¿Y el resto de equipos? Al Valencia le han pitado 18, al Celta 17, a la Real 16, a Las Palmas y Sporting 14, al Alavés, Éibar, Leganés y Málaga 11, al Sevilla y al Villarreal diez, nueve a Osasuna, ocho a Deportivo y Real Madrid, siete al Athletic, Atlético, Betis y Getafe, seis al Espanyol y al Granada, cinco al Levante, y tres al Girona y al Rayo. Al Barcelona cero, por si quedaba alguna duda.

De hecho, la última pena máxima que le lanzaron al equipo catalán fue en febrero de 2016, en un Barça-Celta, y fue Guidetti el autor del gol aquel día y también el que marcó el tanto del Alavés este domingo en el Camp Nou. Sin embargo, los árbitros sí tienen el gatillo más fácil a la hora de conceder penas máximas a favor del Barcelona, pues en estos casi dos años al Barcelona le han señalado la friolera 32 penaltis a favor.