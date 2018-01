Messi no echa de menos a Neymar: “Sin él tenemos más equilibrio”

Leo Messi concedió una entrevista a World Soccer, donde habló sobre el momento actual que atraviesan el Barcelona y el Real Madrid además de dejar dar su opinión sobre la marcha de Neymar al PSG.

“La salida de Neymar ha provocado un cambio en nuestra forma de jugar. Perdimos mucho potencial ofensivo, pero nos ayudó en la faceta defensiva. Tenemos más equilibrio y eso nos hace más fuertes en defensa”, comentó el ’10’ azulgrana sobre la marcha del delantero carioca al club parisino.

Leo Messi considera al Manchester City como “uno de los equipos más fuertes” del momento. “Lo mismo vale para el PSG, pero todavía queda mucho y no descarto al Real Madrid como candidato, tienen calidad y experiencia”, comentó el de Rosario. “También está el Bayern, otro gran equipo que peleará hasta el final, pero, ahora mismo, City y PSG son los mejores”, reconoció el culé.

Además, en la entrevista tuvo palabras de elogio para su compañero Samuel Umtiti. “No sabía mucho de él antes de que llegara. Viendo cómo se entrena no me extraña lo que hace en los partidos, no deja nada en la reserva. Fuera del campo es una excelente persona”, declaró Leo Messi.

Saliendo del tema Barcelona, analizó la situación del eterno rival. “Lo del Real Madrid es temporal. No es la primera vez que vemos una situación así en ellos, pero al final volverán a luchar por todo gracias al equipo y los jugadores que tienen. Siempre lo han hecho”, opinó el delantero argentino del club azulgrana.

Pero si hay un nombre que se viene ligando al de Leo Messi en los últimos años es el de Cristiano Ronaldo, del que también habló en la entrevista. “No tenemos ninguna relación, sólo nos vemos en las noches de premios. Ahí es cuando hablamos. Todo está bien, pero nuestras vidas no se cruzan a menudo”, dijo sobre el delantero del Real Madrid.

En la entrevista, Leo Messi se abrió y habló de su lado más personal. “Ser padre es la cosa más linda que me ha pasado. Mi vida está centrada en mis hijos. Por la mañana los llevo al cole. Intentamos pasar tiempo todos juntos hasta la cena”, comentó. “A Mateo – su hijo pequeño – le extraña que me pidan una foto o un autógrafo. Thiago ya empieza a entenderlo. Va al estadio, pero no lo comprende completamente. A veces en casa me llama Messi”, desveló.