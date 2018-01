El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este miércoles que dan importancia a la Copa del Rey y que pondrán todos los medios para remontar el 1-0 adverso del partido de ida ante el Espanyol y poder dejar en “anécdota” esa derrota que rompió la racha de 29 partidos sin perder.

“Es una situación adversa, no es la primera vez que nos tenemos que enfrentar a ir por detrás en el marcador. Es un cara o cruz, tenemos la desventaja del marcador y la ventaja de nuestro campo y público. El premio es muy goloso, estar en la semifinal, y es lo que vamos a intentar y dejar la derrota del otro día en una anécdota si remontamos”, manifestó en rueda de prensa.

Valverde, que ha vivido el derbi como jugador y entrenador en ambos bandos, aseguró que siempre lo ha hecho de una manera especial. “Cuando la distancia clasificatoria ha sido muy grande parece que le quita un poco de cafeína a la cosa. Que hayamos perdido la ida da una motivación especial al partido. Este partido siempre está señalado por ambos lados”, aseguró.

Más allá de que su intención sea hacer un partido para pasar la eliminatoria por ser el Barça y apostar por ganar todos los títulos, cree que será importante ponerse pronto por delante como hicieron en la anterior eliminatoria de los octavos de final, cuando le dieron la vuelta al 1-1 de Balaídos con una goleada en el Camp Nou.

“Todos los equipos quieren hacer lo que hicimos contra el Celta, ponerte 4-0 rápido. Tienes que jugar en todas las circunstancias y superar todas las adversidades. Espero que el Espanyol plantee un partido como el de la ida, defendiéndose bien atrás y saliendo al contraataque”, auguró.

Tampoco le importa que se dé la vitola de favorito a su equipo, pero es consciente que ahora tienen desventaja. “Que nos consideren favoritos no me importa, me parece bien. No me importa el cartel, pero no vamos ganando y el 0-0 nos sacaría de la competición. Parece que es una carga encima de tu equipo, pero si alguien nos considera favorito que lo haga, nos da igual“, apuntó.

Por ese 1-0 de la ida cree que el Espanyol saldrá a defenderse pero sin dejar de buscar un gol que sería de suma importancia. “El Espanyol no saldrá al ataque porque va ganando, pero no creo que el Espanyol renuncie a atacar o a marcar sabiendo que nosotros no lo hemos hecho en la ida y que su valor vale doble aquí. Son equipo de estar ordenados y ser solidarios”, destacó.

Preguntado por la salida de Javier Mascherano, en concreto por si podría volver como entrenador, el extremeño afirmó que “desde luego” le ve en ese papel. “Creo que va a ser entrenador. Entiende cómo piensas, entiende el juego, está en el banquillo y se fija en muchas cosas, también en los entrenamientos, y ayuda mucho al entrenador. Cuando un jugador llega al final o cerca del final y ves que tiene algo metido, esos al final lo van a probar porque es un veneno que se te mete“, manifestó.

En cuanto a la convocatoria dejó abierta la posibilidad de que Yerry Mina se estrene, igual que un Philippe Coutinho que podría tener el alta médica a tiempo. “Mina nos tiene que ayudar en lo que queda de temporada, que entre en la lista es una posibilidad porque tenemos la baja de Thomas”, comentó sobre Vermaelen.