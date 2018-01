Inda: “El Barcelona está preocupado por la situación médica de Dembélé”

El Barcelona anda con la mosca detrás de la oreja debido a la situación médica de su fichaje estrella. Ousmane Dembélé acumula dos lesiones musculares importantes en su temporada de debut en España y en Can Barça le están realizando un estudio exhaustivo, de cara a comprobar las causas de los problemas físicos que han mermado su continuidad.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en exclusiva en El Chiringuito de Jugones la preocupación del Barcelona con el estado físico del joven Dembélé. “Yo hablo con la gente de la directiva y no me dicen eso, es una cuestión médica y las cuestiones médicas vienen motivadas por unas cuestiones que no son estríctamente del cuerpo“, aseguró Inda, en referencia a las causas de las lesiones del jugador y los pensamientos del club.

Las creencias religiosas del francés también podrían afectar a sus hábitos, y por tanto a las lesiones musculares sufridas en los últimos meses. “En la región musulmana hay una más laxa y otra rigorista, y Dembéle pertenece a la práctica rigorista, que lo hace cuando toca”, afirmó Inda, que sumó opciones para obtener la verdad de la causa de la fragilidad de Ousmane.