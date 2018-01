Betis vs Barcelona: horario y canal de televisión

Partidazo en el Villamarín: Betis Vs Barcelona. El Betis se prepara para recibir al líder, el Barcelona, este domingo a las 20.45 horas (Movistar +). Los verdiblancos llegan en un gran estado de forma, después de ganar al Leganés (3-2) en un partido en el que Rubén Castro volvió marcando ‘in extremis’ el tanto de la victoria.

El Barcelona, líder indiscutible, aún no sabe lo que es perder en esta competición e intentará reponerse en su visita a Sevilla de la derrota en Copa ante el Espanyol. El ritmo goleador de Messi y Suárez (30 tantos entre ambos), y el gran estado de forma de Ter Stegen, liderarán la visita al equipo de la Palmera.

Las dudas en el once las genera Mascherano que sufre molestias en la pierna izquierda y Andrés Iniesta. Valverde no contará con Umtiti, cerca de reaparecer tras lesionarse el pasado mes de diciembre; Dembelé, baja entre tres y cuatro semanas; y el recién llegado Coutinho.

Semedo volverá al once de lateral derecho, lo que permitiría al técnico adelantar la posición de Sergi Roberto. El resto, los titulares. El central colombiano Yerri Mina ya ha recibido el pase internacional y podrá debutar con el Barça.

Por su parte, el Betis no pierde la esperanza. Setién ha logrado imponer su impronta en el equipo y tras la importante victoria en el derbi sevillano conquistando el Pizjuán (3-5) y el triunfo en Butarque los verdiblancos llegan en un estado de euforia permanente y acechando los puestos europeos, con 27 puntos.

El gran problema del técnico está en el lateral diestro. Con Barragán lesionado y Francis será la gran alternativa. Por lo demás, recupera a Feddal y Mandi y a Javi García en la medular.

¿A qué hora se disputa el Betis vs Barcelona?

España: 21/01/2018 a las 20.45 horas (19.45 horas en las Islas Canarias)

Argentina: 21/01/2018 a las 16.45

Chile: 21/01/2018 a las 16.45

Colombia: 21/01/2018 a las 14.45

México: 21/01/2018 a las 13.45

Perú: 21/01/2018 a las 14.45

Uruguay: 21/01/2018 a las 16.45

Venezuela: 21/01/2018 a las 17.45

Nueva York: 21/01/2018 a las 15.30

Los Ángeles: 21/01/2018 a las 12.30

¿Dónde se juega el Betis vs Barcelona?

Estadio Benito Villamarín (Sevilla)

¿Quién arbitrará el Betis vs Barcelona?

Jaime Latre Santiago (Comité Aragonés)

¿Dónde se podrá ver el Betis vs Barcelona?

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect, Movistar +, Movistar Partidazo

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: FOX Sport 1 Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports Play Deportes

México: Sky HD, Sky Planeta Fútbol, Blue To Go Video Everywhere , TDN

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports Play Deportes

Estados Unidos: beIN SPORTS en español, beIN SPORTS Connect USA, fuboTV

Posibles alinecaciones Betis vs Barcelona

Betis: Adán; Francis, Mandi (Amat), Feddal, Durmisi; Javi García; Tello, Guardado, Fabián, Joaquín; y Sergio León.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Rakitic, André Gomes, Messi y Luis Suárez.