Otro negocio de Piqué que se va a pique

Las últimas semanas no han sido nada sencillas para Gerard Piqué en su otra faceta: la empresarial. Además de futbolista, el central del Barcelona lleva unos años dedicándose a los negocios, donde posee varias empresas y participaciones en otras.

Según ha informado el medio Vanitatis, la hamburguesería YOURS, ubicada en el Eixample de Barcelona, ha sido un fracaso, viéndose obligada a cerrar sus puertas en el mes de octubre. Gerard Piqué estaba involucrado en este negocio hostelero, una de sus pasiones, que finalmente se ha transformado en un espacio de albóndigas, de menos caché que su predecesor, que ha situado su local en un centro comercial de Glòries.

En 2014, Gerard Piqué adquirió el 27% de una empresa que se dedica a la elaboración de hamburguesas. El internacional español entró en este proyecto junto con otras empresas cárnicas para comercializar con este producto que se distribuía en supermercados de Cataluña como Caprabo y Carrefour, aunque con miradas ambiciosas de distribuirse por todo el territorio nacional.

Una de sus experiencias más conocidas en el mundo empresarial es la de Kerad Games. En este negocio, Gerard Piqué dedica su tiempo a la creación y desarrollo de videojuegos, como uno de sus productos más famosos: Golden Manager. Pese a ser una de las empresas más reconocidas y con más repercusión del futbolista catalán, el año pasado registró unas pérdidas que superan el medio millón de euros.

Además, junto a su familia – su padre y su hermano -, está metido en negocios de diversas inversiones, incluida la inmobiliaria. También han entrado en el mundo óptico de las gafas de sol low cost con la marca Kypers, donde son los socios mayoritarios y que han ido expandiendo a varios puntos del planeta.

Negocios con otros futbolistas

Junto a estos negocios, Gerard Piqué también ha hecho otros pinitos en el mundo empresarial, convirtiéndose en un emprendedor incansable. En algunas de sus aventuras ha logrado convencer a otros futbolistas como Carles Puyol o Leo Messi. Con el zaguero, se involucró en una bebida isotónica natural llamada 426 Miles, mientras que con el argentino y Cesc Fábregas, han decidido crear un proyecto para los eSports.

Pero no son los únicos. Con Sergio Ramos está inmerso en Power to de Players, donde quiere que sea un espacio donde los deportistas se puedan expresar directamente con el público, sin necesidad de intermediarios. Con The Player’s Tribune también ha irrumpido en los medios de comunicación, realizando él mismo entrevistas a futbolistas como Neymar o Luis Suárez.