La Liga denuncia al Espanyol por insultos a Piqué y Shakira

La Liga ha denunciado, ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y la Comisión Antiviolencia, cánticos ofensivos contra Piqué y Shakira durante el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Espanyol y el Barcelona en Cornellá. Durante dicho partido se escuchó, en los minutos 24 y 76, “Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón”.

Los insultos provenían del sector Gol Cornellá integrada por la “Grada Canito”. Éstos cargaron contra el central del Barcelona y su pareja, la madre de sus hijos, en varias ocasiones. Sin embargo no son los únicos cánticos que ha denunciado la Liga. En la nota informativa aseguran que durante gran parte del encuentro y en el descanso se oyeron insultos contra el equipo rival, también desde la “Grada Canito”: “Puta Barça, puta Barça, eh, eh”.

La Liga agrega que “en diversos momentos, y tras la consecución de varios de los cánticos reproducidos anteriormente, el club local emitió un mensaje por megafonía solicitando a los aficionados que no realizasen cánticos ofensivos hacia los jugadores o el equipo rival”. Además recalcan que “el resto de aficionados del estadio tuvieron en todo momento un adecuado comportamiento durante el transcurso del partido” y señala a la “Grada Canito” como culpables.

Al término del partido, Gerard Piqué habló en zona mixta condenando los insultos contra su persona y contra el club. El central del Barça pidió al Camp Nou que se comporte en la vuelta y no tire cosas ni insulte al equipo rival: “Sabemos que es difícil jugar aquí. No soy yo quien tiene que tomar cartas en el asunto. Espero que la gente en el Camp Nou no tire cosas y no insulte y que seamos un club señor”.