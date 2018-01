La desgarradora carta de despedida de Ronaldinho: “Gracias, vieja”

Ronaldinho ha publicado una emotiva y desgarradora carta de despedida después de que su hermano anunciase que el mítico futbolista brasileño colgaba las botas. El carioca compartió su mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, al que acompañó con una fotografía de su etapa en el Barcelona.

“Agradecido a mi Señor Dios por la vida que me has dado, la familia, los amigos y mi primera profesión. Después de casi tres décadas dedicadas al fútbol, me despego de mi mayor sueño. Fue lo que más amé en 20 años profesionalmente y 10 en mi formación. Viví intensamente este sueño de niño, cada momento, viajes, victorias, derrotas, el camino al vestuario, la entrada al campo, las botas que usé, los balones, buenos y malos, los homenajes, los cracks con los que jugué, los que admiré y jugué y con los que sólo jugué en la Play, pero admiro. Todo fue increíble.

Los que me conocen saben que soy muy tímido y no tengo la costumbre de hablar mucho, pero tengo que decir de todo corazón, que estoy muy agradecido, y que amo la ayuda de todos: entrenadores, preparadores, dirigentes, seguidores, al conductor del autobús, recogepelotas, árbitros y prensa. Agradecido, construimos juntos esta historia. Sin ustedes nada hubiera sido posible. En marzo anunciaremos cómo será esta despedida y los próximos pasos. Por el momento, aquí va mi agradecimiento. ¡Esa frase famosa “gracias, vieja” por ser mi fuente de inspiración por tanto tiempo y compañeros de muchas victorias! ¡Gracias a todos por los mensajes cariño! Un abrazo fuerte, fui muy feliz haciendo de este deporte mi vida y profesión”.