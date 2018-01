Valverde: “No vamos a hacer la bola muy grande con Dembélé”

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha destacado antes del partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Espanyol en Cornellá que el equipo blanquiazul es “solidario” atrás y que está en disposición de “matar” arriba con Léo Baptistao o Gerard Moreno, por lo que prevé una eliminatoria “dura”.

“Es un equipo que no concede mucho, que generalmente siempre está armado. En los últimos partidos, el año pasado en Cornellà, intentaron tirar la presión más alta y aquí también, no sé cómo lo pueden plantear mañana. Pero no se les hacen bastantes ocasiones, son solidarios y es un equipo que te puede matar con Gerard o Baptistao”, comentó en rueda de prensa.

Por ello, prevé “una eliminatoria dura”. “Veo al Espanyol ahora en un buen momento de forma y los números lo atestiguan así. Están en uno de sus mejores momentos de la temporada, por LaLiga y por haber remontado la eliminatoria anterior ante el Levante“, argumentó Valverde.

Además, por tópico que sea, el extremeño recordó que es un derbi y que las distancias que existen en LaLiga se reducen por el factor emocional y la rivalidad. “Son dos partidos. Ellos juegan el primer en casa e intentarán hacer valer el factor campo. En estas eliminatorias se trata de no tener malos momentos que te puedan costar caros. Habrá que estar firmes. La intención es llegar a semifinales sabiendo que será complicado”, auguró.

Valverde no le dio demasiado importancia al hecho de que la plantilla perica tenga más canteranos que sepan qué conlleva este tipo de partidos. “La rivalidad existe independientemente del nombre de los jugadores. Se nota en el ambiente del partido. Esto es un derbi y los jugadores lo identifican. Nosotros también tenemos gente de cantera y saben que los derbis son partidos de tensión”, señaló.

En cuanto a su regreso al feudo blanquiazul, tras su paso como jugador y técnico por el Espanyol, aceptó que será especial. “Llevo bastante tiempo en el fútbol, he ido a campos en los que había sido jugador. Ahora voy de entrenador del Barça a Cornellá, siendo entrenador del Espanyol había venido al Camp Nou. Es especial al inicio y al final, por la gente, pero luego te dedicas a intentar ganar al rival, un rival más aunque haya sido especial para ti”, confesó.

Por otro lado, preguntado por si se rendiría si estuviera a 19 puntos del líder en LaLiga como ahora lo está el Real Madrid del Barça, el técnico azulgrana lo negó. “Cuando suceda lo veremos, pero pienso que nadie se da por descartado para nada nunca. Por mucho ruido que haya fuera uno no se descarta. En fútbol sabemos cómo van las cosas y un día estás aquí y al otro en el lado contrario. No queremos que se mueva pero hay que seguir funcionando”, advirtió.

“No he hablado con él después de la lesión. Viendo el partido, no pensaba que pudiera tener una rotura. Le vi terminar bien, pero es lo que hay. Cuando uno tiene una lesión tan larga, las vueltas no son jugar y ya está. Es cierto que había jugado trozos de partidos y que la idea era que fuera entrando poco a poco. Será lo mismo para cuando vuelva. Esperamos que no esté mucho tiempo fuera“, explicó el entrenador sobre francés.

Por último, el técnico quiso quitar presión al jugador. “Tuvo un incidente importante a comienzo de temporada y ahora, posiblemente, tiene un pequeño problema. No es, ni de lejos, lo anterior. No vamos a hacer la bola muy grande. Si hablamos de que hay jugadores que tienen un problema, igual se lo acaban creyendo. Vamos a solventarlo y a ayudarle para que esto sea una anécdota”, finalizó.