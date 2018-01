Luis Suárez, a Piqué: “Lloré cuando el Barcelona me dijo que me quería después de morder a Chiellini”

Gerard Piqué ha entrevistado a Luis Suárez para su medio de comunicación The Player’s Tribune. El uruguayo aseguró que lloró después de morder a Chiellini, como también lo hizo cuando se enteró de que el Barcelona, a pesar del episodio antideportivo en el Mundial de Brasil, seguía interesado en ficharle.

El ariete charrúa del Barcelona repasó su carrera profesional respondiendo a las preguntas de su compañero de vestuario Gerard Piqué. Luis Suárez habló de uno de los episodios más feos que ha vivido sobre un terreno de juego: el bocado que le pegó a Chiellini durante la Copa del Mundo celebrada en Brasil en 2014.

“Después de lo que hice me di cuenta rápido de lo que podía significar. No festejé tanto el gol de Godín porque ya estaba pensando en el después. Entré al vestuario y lo primero que hice fue hablar con mi mujer. No quería aceptar la realidad. Negaba y lloraba. Fue un momento de mucho dolor para mí y para el grupo, que estaban mirando los teléfonos”, comentó Luis Suárez sobre la polémica jugada con el central de Italia.

En ese momento, el delantero uruguayo aún era futbolista del Liverpool, pero su salida del conjunto británico estaba prácticamente clara. El Barcelona estaba interesado en él y Luis Suárez temió porque el club blaugrana se retirara de la pelea por hacerse con sus servicios.

“Empecé a hablar con el Barcelona en el Mundial. Se me pasó por la cabeza que por aquello se podía romper mi sueño de venir al Barça. Los días previos a que me echaran del Mundial hablo con Zubizarreta y con el presidente. Me dijeron que estuviera tranquilo, que ellos me querían igualmente”, desveló el delantero blaugrana.

“No tengo problemas en decir que lloré por el hecho de que me siguieran aceptando. Con esa cagada era difícil confiar en mi. El Barcelona se ha portado espectacular conmigo en eso y siempre estaré agradecido”, confesó Luis Suárez a Gerard Piqué.