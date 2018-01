Las redes retratan a Piqué tras pedir a la Liga más control sobre los insultos

A Gerard Piqué sus comentarios en las redes sociales más de una vez –y de dos, y de tres…– le han jugado una mala pasada, pero es posible que en esta ocasión, su petición a la Liga de Fútbol Profesional de controlar los insultos como se hace en la NBA le haya retratado más fuerte que nunca.

El central del Barcelona pidió, a través de Twitter, una penalización por insultar desde las gradas a los jugadores que están disputando el partido, poniendo como ejemplo un vídeo en el que los miembros de la seguridad de Milwakee Bucks expulsan a un aficionado que se había acordado de la madre de Klay Thompson, escolta de Golden State Warriors, en pleno encuentro. “Estaría bien que LaLiga tomara nota de como gestiona la NBA los insultos en los partidos…“, escribió Piqué, sin conocer lo que iba a ser el desenlace de la historia.

Lo que recibió el central fue un recordatorio de una de las acciones más polémicas de su trayectoria en los últimos tiempos, como fue el “me cago en tu puta madre” que dirigió hacia el árbitro asistente en la Supercopa de España de 2015, el cual le valió la expulsión. Fruto de la frustración por la derrota del Barcelona en el global, Piqué la pagó con uno de los colegiados del encuentro de vuelta al que insultó, al igual que hicieron en otras ocasiones sus compañeros Messi y Luis Suárez, algo que debió olvidar pronto para pasar a las peticiones, pero que en Twitter se han encargado de recordarle.

Leo would be in big trouble lol pic.twitter.com/DtLVaUxD8c

