Real Sociedad Vs Barcelona: horario y canal de televisión

La Real Sociedad recibe al FC Barcelona (20.45) en Anoeta, en el duelo que cierra la primera vuelta de LaLiga para ambos conjuntos. El partido, que corresponde a la decimonovena jornada, estará arbitrado por José Luis González González. Bajo el mando del colegiado castellano-leonés, los azulgranas no conocen la derrota, en 13 encuentros. 11 victorias y dos empates figuran en los registros culés con el trencilla. Mientras que el conjunto txurri urdin ha ganado en seis ocasiones, empatado en tres y perdido en cuatro, en los mismos choques que su rival.

El Barça quiere poner el broche de oro a una primera vuelta casi perfecta. A 16 puntos del Real Madrid, podrían terminar con 19 de ventaja, tras la derrota de los blancos ante el Villarreal. Sin embargo, la visitan su estadio maldito. Sólo una victoria en los últimos nueve encuentros, y fue en Copa. En lo que a LaLiga se refiere, los barcelonistas no han ganado en sus últimos siete choques en Anoeta.

Para el partido, Valverde no podrá contar con el fichaje más caro de la historia del club. Philippe Coutinho ha llegado lesionado a la ciudad condal y no podrá debutar hasta dentro de un par de semanas. Se prevé que tampoco esté el otro fichaje invernal de los catalanes, Yerry Mina, que aunque está en condiciones de jugar, apenas ha entrenado con su nuevo club. El Txingurri podría alinear a los mismos hombres que vencieron al Levante en el último partido liguero, aunque dando entrada a Piqué por Mascherano, que se marchará a China.

La Real Sociedad tratará de acercarse a Europa gracias al ‘efecto Anoeta’, aunque no llegan en su mejor momento, pues sólo han ganado dos de los últimos 10 encuentros ligueros. Con 23 puntos, marchan decimoterceros, aunque tienen las plazas de acceso a la competición continental a seis puntos.

No se prevén muchos cambios en el once de Eusebio, respecto a lo visto en Leganés el pasado domingo. Con la baja de Íñigo Martínez por lesión y la duda de Carlos Martínez, los donostiarras tratarán de sacar algo positivo en su estadio. La buena noticia para el técnico local es que recupera a Januzaj, baja en la última jornada. Casi con total seguridad, el belga volverá al once, en lugar de Canales.

¿A qué hora se disputa el Real Sociedad vs Barcelona?

España: 14/01/2018 a las 20.45 horas (19.45 horas en las Islas Canarias)

Argentina: 14/01/2018 a las 16.45

Chile: 14/01/2018 a las 16.45

Colombia: 14/01/2018 a las 14.45

México: 14/01/2018 a las 13.45

Perú: 14/01/2018 a las 14.45

Uruguay: 14/01/2018 a las 16.45

Venezuela: 14/01/2018 a las 17.45

Nueva York: 14/01/2018 a las 14.45

Los Ángeles: 14/01/2018 a las 11.45

¿Dónde se juega el Real Sociedad vs Barcelona?

Estadio de Anoeta (San Sebastián)

¿Quién arbitrará el Real Sociedad vs Barcelona?

José Luis González González (comité castellano-leonés)

¿Dónde se podrá ver el Real Sociedad vs Barcelona?

España: Movistar Partidazo

