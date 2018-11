Llull, baja indefinida con el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha confirmado que Sergio Llull también se perderá el partido de este martes ante el Herbalife Gran Canaria, correspondiente a la octava jornada de la Euroliga, y, aunque el balear solo sufre “un golpe”, no sabe si podrá contar con él para los siguientes compromisos de esta semana ante Olympiacos y Barça Lassa.

“A Llull le vamos a parar más días, no sé decir cuánto. Es un golpe en la zona donde se lesionó el año pasado (en su rodilla derecha) y, aunque no le afecta, sería absurdo forzar una situación que podría ir a más. Solo es un golpe y si por él fuera jugaría. Hemos pensado que lo mejor es que trabaje bien, al margen del grupo y pueda recuperarse. No es nada grave”, explicó Laso ante la prensa.

De este modo, tanto Llull como Ognjen Kuzmic se perderán el duelo ante el Herbalife, encuadrado dentro de un “calendario exigente que permite “poco tiempo para entrenar”, con doble jornada de Euroliga esta semana, mientras que Trey Thompkins, al que su entrenador ve “bastante mejor”, podría tener su oportunidad.

“Son un equipo que juega una competición diferente, con un entrenador diferente y jugadores nuevos. Todo necesita su tiempo. En Euroliga están compitiendo muy bien. Lo considero un rival que tiene una rotación muy amplia y está dando la sensación de ir a más“, avisó el técnico vasco sobre un equipo que cuenta con “mucho físico en todas las posiciones y muy buen tiro exterior”.

“El primer año en la Euroliga, por mucho que te digan, hasta que no lo vives en tus carnes no lo sabes. Al Gran Canaria se le ha escapado un partido que tenía cerca de ganar ante el Efes, lleva dos victorias y ha podido ganar alguno más. Está compitiendo muy bien y la sensación que tengo es que no es un partido nada sencillo”, sentenció sobre el siguiente rival.

En cuanto al rendimiento el Real Madrid, Laso se mostró “contento porque la trayectoria es buena”. “Pero no pensamos más allá de clasificarnos entre los ocho primeros. Hemos empezado 7-0, pero todos los partidos de Euroliga son muy difíciles y estamos hablando de grandes equipos”, advirtió.