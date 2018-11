Iberojet Palma lucirá la palabra ‘perdón’ en su camiseta para disculpar los comentarios machistas de su presidente

Los comentarios machistas del presidente del equipo de LEB Oro –segunda división del baloncesto español– Iberojet Palma, Guillem Boscana, hacia las dos mujeres que arbitraron en el encuentro que midió a los baleares con el Araberri, han dado paso a una iniciativa ejemplar por parte del club, que en forma de disculpa jugará su siguiente partido con una camiseta con un mensaje especial.

El Palma, a través de su cuenta de Twitter, informó de la disculpa pública que realizarán en el encuentro a través de las camisetas de los jugadores. “Esta tarde como gesto de arrepentimiento y disculpa por las palabras del presidente del club, Guillem Boscana, jugaremos con la palabra “PERDÓN” en la camiseta de juego”, afirmaba el comunicado, que incluye una fotografía con la palabra ‘perdón’ y los hastag #colectivoarbitral, #afición y #mujereseneldeporte.

Boscana realizó unas desafortunadas declaraciones al término con el partido entre el Palma y el Araberri en las que decía lo siguiente. “No me había pasado nunca tener dos mujeres de tres árbitros, creo que con una basta. Hubo momentos en que perdieron un poco los papeles y que no estuvieron afortunadas independientemente de que fueran mujeres u hombres, pero no había visto ningún partido de LEB con dos árbitros mujeres”. El presidente se disculpó más tarde a través de un comunicado y ahora, con la iniciativa del Iberojet Palma a través de sus camisetas, busca una disculpa definitiva.