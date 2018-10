El Real Madrid arranca la Euroliga metiendo miedo (109-93)

Partido coral del equipo blanco, que arrasó al Darussafaka desde el comienzo del encuentro Anthony Randolph, máximo anotador de los blancos con 16 puntos

El Real Madrid se estrena en la Euroliga arrasando. El conjunto merengue pasó por encima del Darussafaka, al que venció por 109-93 en el WiZink Center en la jornada inaugural de la máxima competición continental. Triunfo coral del equipo dirigido por Pablo Laso, con seis jugadores superando los 10 puntos. Randolph acabó como máximo anotador con 16 puntos.

Salió bien a la pista el Real Madrid, que pronto se puso 11-2 en el marcador con un enchufado Randolph. Parece otro el estadounidense esta temporada. Ha arrancado el curso con mucha confianza, toda la que le faltaba en el tramo final de la pasada campaña. Y el Real Madrid lo agradece, pues es sin duda uno de los mejores pívots de Europa cuando está a su nivel. En el ecuador del primer cuarto, el equipo merengue ya ganaba 17-6, y el técnico visitante intentó cortar la sangría pidiendo un tiempo muerte. Consiguió que su equipo defendiera mejor, pero el Real Madrid defendía bien y mantenía esa renta y tras los diez primeros minutos el marcador era de 25-18 después de un triple de los turcos.

Un tres más uno de Campazzo reactivó al Real Madrid en el segundo cuarto. Laso quería que los suyos mantuvieran la concentración pese a la superioridad y no paraba de gesticular y dar órdenes a los suyos. Y es que los turcos no perdían la cara al partido. Querían aprovechar cualquier despiste blanco para acercarse en el electrónico. A cinco minutos para el descanso y tras dos canastas del capitán Felipe Reyes, el el Real Madrid ganaba de 11 (40-29). La sensación era que los blancos, cuando apretaban el acelerador, se marchaban. Kuzmic se hizo grande en la zona, apareció Rudy… El Darussafaka no sabía como meter mano a un Real Madrid con mucha confianza que se fue a los vestuarios 15 arriba tras un triplazo desde ocho metros de Rudy (53-38).

La misma historia tras el descanso

El tercer cuarto arrancó con dos triples de Randolph y Taylor, que dejaron claro que no existía relajación. Los turcos anotaban con algo más de facilidad, pero seguían concediendo mucho, por lo que no recortaban distancias. Es más, cuando dejaron de ver grande el aro, el Real Madrid todavía abrió más la ventaja (69-47 a 7 minutos para el final del tercer cuarto). Tavares se unió a la fiesta y ambos equipos seguían intercambiando canastas, llegando al cuarto y definitivo cuarto 22 arriba el Real Madrid gracias a una mandarina de Llull en el último segundo (91-69).

¿Y Carroll? Pues en el último cuarto comenzó metiendo ocho puntos consecutivos. Parecía que el Real Madrid no quería hacer demasiada sangre, pero el americano no tiene piedad ninguna. Los blancos superaron la barrera de los 100 puntos a seis minutos para el final. Se divertían sobre el parqué, pero tampoco querían faltar el respeto al rival y mantenían un mínimo de intensidad en todas las jugadas. No hubo mucha más historia hasta el final. El equipo dirigido por Pablo Laso arrasó al Darussafaka (109-93) y empieza la Euroliga metiendo miedo.