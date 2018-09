Navarro: “Estuve molesto porque no me he ido como quería”

Juan Carlos Navarro se despidió entre lágrimas y arropado por sus amigos en el auditorio 1899 del Camp Nou. El ex capitán del Barcelona estuvo arropado por el presidente Josep María Bartomeu y se le vio visiblemente emocionado por haber sido obligado a colgar las zapatillas, cuando sentía que tenía un año más en las piernas.

“Al principio molesta no poder seguir, te invitan a dejar una cosa que has hecho 30 años. Al principio me chocó, estuve molesto, pero luego hablando con el ‘presi’ decidimos que era el momento”, dijo Navarro ante los aplausos de Pau Gasol, Marc Gasol o Ricky Rubio, quienes también estuvieron presentes en el acto.

“Mis amigos han sido siempre un punto de apoyo. Agradecer a Pau, Ricky o Marc su presencia aquí. A Pau qué decirle, te he estado esperando pero no he podido aguantar más, me hubiera gustado jugar contigo aquí”, aseveró Navarro en el acto.

Navarro, que recibirá un homenaje en el Palau Blaugrana en el Clásico y verá retirado su camiseta con el número 11, ejercerá a partir de ahora como mánager del equipo culé centrado especialmente en la formación de jóvenes talentos del club. “Hace 25 años que no sacamos a nadie de la cantera y es verdad que los necesitamos”, explicó.

“Gracias a todos los que han venido. Me vienen muchas cosas a la cabeza tanto en el Barça como en la selección. Buenos momentos y no tan buenos como la última etapa. Pese a que mi idea era continuar un año más estaré en el club desarrollando otra labor como ha explicado el presidente. Quiero ayudar a la gente joven en la transición al primer equipo. No es el momento de echar la vista atrás. No me quiero olvidar a ningún entrenador. Echaré de menos la pista, el Palau, competir, el vestuario, los aficionados…”, se despidió un Navarro entre lágrimas. Se marcha una leyenda.