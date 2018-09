Messi: “El Madrid es menos bueno sin Cristiano”

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid puede penalizar a los blancos para la presente temporada. Leo Messi, estrella del Barcelona, así lo piensa, como aseguró en una entrevista para Catalunya Radio en la que repasó la actualidad del equipo culé y los nombres que rodean la actualidad en el fútbol europeo.

Messi no se cortó a la hora de afirmar que el Madrid había perdido nivel con la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. “Si bien el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene jugadores y plantilla de sobra, creo que sí, que Cristiano no esté en la plantilla del Madrid lo hace menos bueno al Madrid y a la Juventus un claro favorito a ganar la Champions”.

El astro argentino también opinó, entre otros asuntos, de los fichajes del Barcelona, y desveló quién es su favorito. “Los que vinieron son todos muy buenos, pero si tengo que decir uno me quedo con Arthur. Es muy parecido al estilo de juego de Xavi. Es muy confiable, muy seguro. Me sorprendió. Tiene el estilo Barça”.

En casa todo es más tranquilo desde que nació su hijo Thiago, pero Leo reconoció su malestar en cada derrota del Barcelona, que se traslada al hogar. “Desde que nació Thiago intento tomarme las derrotas de otra manera, pero es muy difícil. Después de golpes duros me cuesta volver a levantarme. Después de una derrota Thiago sabe que no se puede hablar”.

Hablando del gran objetivo del Barcelona para la presente temporada, Messi no tiene dudas. “Creo que ya toca ganar la Champions. Venimos de tres años seguidos quedando fuera en cuartos. La última fue la peor de todas. Creo que como club tenemos que apostar a eso. Tenemos un plantel espectacular”.

“Del tema del show de Griezmann me enteré después de cómo había pasado, no lo vi mucho. Cada uno mira por su bien, tanto por lo deportivo como por lo económico”, afirmó Messi, que no prestó demasiada atención a lo ocurrido con Griezmann y su ‘decisión’ de no firmar por el Barça este verano.