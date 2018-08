Larry Abia denuncia que no le alquilan un piso en A Coruña “por ser de color”

Larry Abia asegura que no es la primera vez que le sucede algo así

Larry Abia, ex jugador del Valencia Basket y actualmente en el Leyma Coruña de la LEB Oro, ha sido víctima de un lamentable episodio racista al intentar alquilar un piso en A Coruña. El jugador formado en las categorías inferiores del cuadro taronja ha denunciado que no le alquilaban un piso “por ser de color”.

Tras los sucedido, Abia colgó una frase irónica en su perfil de Twitter: “Ir a ver un piso y que te digan: “No alquilamos a gente de color” #sigloXXI”. Ante las numerosas preguntas que le llegaron de seguidores indignados con lo sucedido, el alero explicó todo lo ocurrido mientras esperaba para ver una vivienda en la localidad gallega.

“Quería comentar la situación ya que me están preguntado muchas personas: Era el primer cliente del día, llegué 10 minutos antes a la cita. Aparecieron dos personas mayores y a pocos metros de mí susurraron:”No se lo alquiles a ese, dile que no…que es de color“”, relata el que fuera internacional en las categorías inferiores de la selección española, con la que llegó a ganar una medalla de bronce en el Europeo sub-20 de Estonia 2013.

“Ella quiso acercarse a decirme algo pero él la volvió a llamar y dijo: ven aquí, si no te dice nada sigue andando…mientras se dirigían al portal. Yo impactado por la situación decidí llamar por su nombre a la señora (con la que hablé a la mañana por WhatsApp y por teléfono) y se giraron con una sonrisa falsa, sin acercarse a saludar ni nada me dijeron que ya tenían el piso alquilado”, añadió.

Abia estaba sorprendido ante lo que estaba sucediendo, puesto que era el primero en visitar el piso: “Puse cara de sorpresa ya que yo era el primero que visitaba el piso porque las visitas eran de 12 a 14. Y me dijeron: ya…pero hace unos 30 minutos o así lo hemos alquilado, no te hemos llamado porque no teníamos tu número…(cuando por la mañana hablé con ella por teléfono)”.

“No es la primera vez que me pasa pero tampoco quiero darle más bola al asunto. Solo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y que aún tenemos mucho que avanzar”, concluyó el jugador del Leyma Coruña, equipo en el que milita desde hace cuatro temporadas. El alero de 1,98 metros de altura llegó a localidad gallega en 2014, justo después de conquistar la Eurocup con el Valencia Basket en el curso 2013-14. Ahora se encuentra recuperándose de una operación en la rodilla a la que se sometió tras concluir la pasada temporada