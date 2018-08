Polémico tuit de Trump contra LeBron: “Le han hecho parecer listo, lo cual no es fácil”

Donald Trump atacó con nocturnidad y alevosía a LeBron James a través de las redes sociales. El presidente de Estados Unidos criticó una entrevista concedida hace cuatro días a la CNN y en la que aparecía la nueva estrella de los Lakers explicando la labor de una escuela primaria financiada por él para niños con riesgo de exclusión social.

“LeBron James ha sido entrevistado por el tipo más estúpido de la televisión, Don Lemon. Ha hecho que LeBron parezca inteligente, algo que no es nada fácil. ¡Me gusta Mike!”, indicó Trump, quien en un tuit llamó tonto al mejor jugador de la última década de la NBA y además valoró que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos en el debate sobre ese reinado.

A Trump le molestó que LeBron lanzase en su entrevista en la CNN varios mensajes contra el presidente y empresario. “Los deportes nunca han sido algo que divida a la gente. Siempre ha sido algo que une. Trump los usa para dividir”, explicó.

No es el primer enfrentamiento que se produce entre ambos en las redes sociales, puesto que en 2017 LeBron le dijo públicamente que “ir a la Casa Blanca fue un gran honor hasta que apareciste”, en referencia a la celebración de los campeones de la NBA la temporada anterior en las dependencias presidenciales.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018