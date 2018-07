El Real Madrid anuncia el fichaje de Gabriel Deck

Gabriel Deck firma por tres temporadas

El Real Madrid de baloncesto ha anunciado el fichaje del alero argentino Gabriel Deck para las tres próximas temporadas. De esta forma, el ya ex jugador de San Lorenzo de Almagro se convierte en la segunda incorporación del conjunto de Pablo Laso tras la llegada del escolta esloveno Klemen Prepelic hace 10 días.

“El Real Madrid C. F. y el C. A. San Lorenzo de Almagro han acordado el traspaso del alero Gabriel Deck, que queda vinculado al club durante las próximas tres temporadas”, afirma el club en el comunicado oficial que han publicado en su página web oficial. Deck, que mide 1,98 metros, es una de las grandes joyas del baloncesto argentino y recuerda al ex madridista Andrés Nocioni, ya retirado.

El alero argentino de 23 años puede jugar perfectamente de ala-pívot, es versátil y cuenta con un gran físico, capacidad de salto, talento y, al igual el Chapu y la mayoría de los jugadores, le pone mucho carácter a su juego y se deja el alma en el campo.