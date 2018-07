Ricky Rubio: “Este año he estado muy equilibrado, con un punto de madurez muy bueno”

Ricky Rubio está en paz consigo mismo. Ha firmado la mejor temporada de su carrera en la NBA tras lograr sus mejores promedios anotadores y de porcentaje de tiro. En sus ojos se ven la confianza adquirida de quien sabe que está recogiendo el fruto de su trabajo.

No sabe que pasará todavía con su futuro. La NBA, después de un tiempo de desencanto con su rendimiento, le ha vuelto a hacer sentir como el deseado tras una temporada de ensueño. Los rivales se han frustrado con él, también han visto cómo anotaba en su cara canastas sobre la bocina, pero sobretodo le han sufrido viéndole disfrutar nuevamente en una cancha.

Pregunta: Objetivamente ha sido tu mejor temporada en la NBA. Ha disputado 77 partidos, tus mejores porcentajes, 13 puntos por partido… ¿Qué ha pasado allí?

Respuesta: Utah es un equipo donde me he sentido cómodo desde el principio. Un sistema donde el entrenador ha conectado muy bien conmigo y ha sabido sacar lo mejor de mí. Personalmente he estado muy equilibrado, con un punto de madurez muy bueno. La clave ha estado en la experiencia de muchos años junto a estar a un nivel físico óptimo.

P: ¿Jugar con jugadores que le son familiares le ha ayudado a crecer?

R: Cuando uno se siente bien fuera de la cancha, las cosas dentro también funcionan, es como un pez que se muerde la cola. Al final cuando juegas bien, las cosas salen bien fuera y viceversa.

P: ¿Ve su carrera a largo plazo en Utah?

R: Nunca se sabe. Reconozco que estoy cómodo, pero el año que viene termino contrato y ya veremos. Ahora mismo estoy muy contento allí.

P: ¿Se ve fichando por un superequipo en la NBA?

R: Nunca voy a cerrar ninguna puerta (si un superequipo viene a por él). No te digo ni que no ni que sí. En el momento en que llegue la hora de tomar la decisión pensaré en ello. Como no tengo que pensar todavía en nada, no quiero ponerme ideas en la cabeza o cerrar puertas desde un inicio.

P: ¿Le volveremos a ver jugar con la selección española?

R: (Ricky ya le ha dicho al presidente Jorge Garbajosa que no estará disponible este verano). Esperemos que sí. Lo primero es clasificarse para la Copa del Mundo y esperar a ver qué selección quieren llevar a ese torneo, si la selección de las ventanas o hacen la selección de los últimos años.

P: ¿Se podía imaginar esta superpoblación de jugadores españoles en la NBA cuando llegó allí?

R: Cuando comenzó Pau sí que pensamos que no podíamos ir mucho más, pero empezó a llegar el resto Raúl López, Calderón, etc… y ahora hasta están hasta los hermanos Hernangómez. El otro día Willy hizo un partidazo en la Liga de Verano de la NBA y es increíble que haya tanto nivel y tantos jugadores españoles allí. Es un orgullo.

P: ¿Cuál es la rutina que hace cuando se enfrenta a un español en la NBA?

R: Normalmente vamos a cenar la noche de antes del partido, si el calendario nos lo permite porque a veces no estamos a tiempo suficiente. Y el día del partido pues no reímos un poco antes del calentamiento, pero nada más que empieza el partido a luchar contra el otro.

P: ¿Qué le suele decir antes del partido?

R: Mucha suerte y que juegues muy bien, pero que pierdas.