Tyler Honeycutt, estrella de la Euroliga, muere abatido por los SWAT en Los Ángeles

Tyler Honeycutt falleció en la madrugada del viernes después de abrir fuego contra la Policía de Los Ángeles, atrincherarse en su casa y ser finalmente abatido por los SWAT. El ala-pívot, una de las estrellas de la Euroliga y que actualmente militaba en el Khimki ruso, perdió la vida con 27 años.

Según los primeros informes policiales, fue la propia madre de Tyler Honeycutt quien llamó a la Policía para que acudiese al barrio de Sherman Oaks. Allí los agentes se encontraron con que el jugador les recibió a tiros y con una actitud totalmente irracional.

Así las cosas, la Policía no dudó en llamar a los SWAT para mediar en el asunto finalmente abatiendo al jugador que la pasada temporada promedió en la mejor competición de baloncesto de Europa 10 puntos y 5 rebotes con múltiples jugadas destacadas.

El jugador, según varias personas cercanas a él, se encontraba pasando un periodo de depresión aguda. De hecho, había abandonado las redes sociales en el último mes y se encontraba en Los Ángeles intentando reconducir su vida tras haber sido uno de los jugadores estrella de la universidad local de UCLA. Tyler Honeycutt jugó una temporada en la NBA.

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 7, 2018