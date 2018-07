Filipinas y Australia protagonizan la pelea del año en un partido de baloncesto

La selección de Filipinas y Australia se enzarzaron en una violenta pelea que terminó con 13 jugadores expulsados en un partido de clasificación para el Mundial de baloncesto 2019. Los oceánicos dominaban con claridad el choque con el marcador favorable por 48-79 cuando un pique desencadenó una tangana que duró casi un minuto.

Todo se inició cuando Daniel Kickert, jugador australiano, y Roger Ray Pogoy, filipino, intercambiaron diversos golpes con el cuerpo en una entrada a canasta del segundo. Ese encontronazo originó una pelea de dimensiones bíblicas donde el banquillo filipino invadió la cancha para golpear a los australianos, especialmente al gigante NBA Thon Maker.

Tras más de 10 minutos de revisión de vídeo y determinar que 13 jugadores debían irse a la caseta, los árbitros decidieron reanudar el encuentro y no suspenderlo, puesto que estaban en el tercer cuarto.

Así las cosas, Filipinas sólo tenía a tres jugadores disponible en cancha, mientras que Australia mantenía a ocho. El partido, sin embargo, se tuvo que suspender cuando dos de los tres filipinos que quedaron en la cancha decidieron autoexpulsarse para terminar el choque con un marcador de 53-89. Como nota curiosa, los locales se hicieron un selfie tras la pelea.

This just happened. After one of the wildest on-court brawls in recent memory, the Philippines team pauses to pose for a selfie, like there’s something to celebrate pic.twitter.com/fTXAaBA5lp

— Mitchell Scott (@WhippingBoySEN) July 2, 2018