El Barça quiere retirar a Juan Carlos Navarro

El Barcelona no cuenta con Juan Carlos Navarro como jugador para la próxima temporada. El club culé quiere que su capitán se retire y suba a los despachos tras una temporada en la que los azulgrana no han cumplido objetivos. En la dirección deportiva, le han propuesto al escolta –al que todavía le restan nueve años de contrato con la entidad– que cuelgue las zapatillas y se enfunde el traje.

La información, adelantada por Encestando.com, ha podido ser confirmada por OKDIARIO. Juan Carlos Navarro no se esperaba que en el club le fuesen a sugerir que se marche. El jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española quiere elegir su momento para marcharse y siente que todavía puede dar más cosas al equipo. De hecho, considera que es una falta de respeto que esta situación se esté dando.

Navarro, quien acumula 20 temporada luciendo la camiseta culé, no tiene la menor intención de escuchar la sugerencia. No en vano, aseguró tras la derrota en semifinales de Liga Endesa ante Baskonia que no sería su última eliminatoria vistiendo la camiseta culé. “No me puedo ir así”, aseguró.

A sus 38 años, Juanqui espera revertir la situación de hegemonía actual del Real Madrid con la marcha de Doncic a la NBA y devolver al Barcelona a un lugar dominante. El jugador, al igual que muchos de sus compañeros, piensan que el club tiene que acertar de una vez por todas con la planificación deportiva este verano y dejar de dar palos de ciego.