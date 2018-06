Barkley desprecia a Doncic: “Ha jugado contra unos rivales de mierda”

Horas antes del sorteo del Draft de la NBA, Charles Barkley –uno de los mayores bocazas del deporte norteamericano– criticó con dureza al esloveno Luka Doncic restándole méritos tras ser el mejor jugador del Viejo Continente esta temporada.

“No confío en las competiciones extranjeras. No tengo nada en contra de los jugadores extranjeros. Simplemente no sé de qué clase son. A los 18 años, Doncic era MVP. Bueno, eso me dice que estaba jugando contra una mierda de rivales. Nadie a los 18 debería dominar a jugadores adultos. No me importa lo malos que sean ellos”, dijo en una entrevista radiofónica.

El 10 veces All-Star de la NBA no dudó en argumentar los motivos por los que le tiene ojeriza a Doncic. “Vuélvete y mira la NBA. He estado en la NBA por más de 30 años. Solo hay un joven de 18 años que tú puedes volverte y decir ‘oh, él fue el verdadero negocio’. Ese es LeBron James. La gente olvida lo genial que fue Kobe Bryant, y luchó mucho durante sus primeros años. ¿Kevin Garnett? Luchado también en sus primeros años”, aseveró.

Por último, Barkley desaconsejó escoger a Doncic en la elección más alta del Draft. “Siguen diciendo que Doncic ganó el MVP a los 18. No debería dominar a jugadores crecidos a los 18. Para que este niño sea dominante… no lo seleccionaría con el pick uno o dos en el draft de la NBA”, zanjó.