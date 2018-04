Doble asalto en Atenas sin Campazzo ni Llull

Las lesiones vuelven a golpear al Real Madrid en el tramo más importante de la temporada. Pablo Laso confirmó la baja de Facundo Campazzo para la serie de cuartos de final de Euroliga que medirá a los blancos frente a Panathinaikos, en la que tampoco podrá contar con Sergio Llull, al menos en los dos primeros partidos. Los dos primeros partidos de la eliminatoria se celebrarán en el OAKA, una de las canchas más calientes del continente, y donde el Madrid tendrá que traer al menos una victoria para arrebatar el factor cancha a su rival.

Al contrario de lo que se podía prever, Campazzo tendrá que pasar por el quirófano para someterse una artroscopia que trate la lesión condral que ha afectado a su rodilla izquierda y que le ha impedido jugar los últimos encuentros del equipo. El base forzó para ser de la partida frente a los griegos, pero finalmente se ha decidido por la opción más prudente, pensando en el futuro.

Laso se resignó en la previa del primer partido a no poder contar con el base argentino, uno de los activos más importantes del Real Madrid en lo que va de temporada. “Intentamos recuperarle pensando en lo que había por delante, pero no ha podido ser. Cuando te sometes a una artroscopia es seguro que te quedas varias semanas fuera, no sé si tres, cuatro… Eso no lo puedo decir. Esperemos que sea lo menos posible”.

El técnico del Real Madrid descartó también la presencia de Sergio Llull para los dos primeros partidos de la eliminatoria. “Llull está entrenándose con el equipo y va mucho mejor, pero no viaja a Atenas”. El menorquín, que está poniéndose a punto en la fase final de rehabilitación de su lesión de rodilla, se quedará en Madrid para realizar trabajo específico de cara al tramo final de temporada.

Las consecuencias para el nueve veces campeón de Europa pueden ser muy graves, si atendemos al potencial con el que cuenta Panathinaikos en la posición de base, con Nick Calathes y Mike James en plantilla. Laso tendrá que tirar con Luka Doncic y el semiapartado Chasson Randle, que contará con minutos y tendrá la oportunidad de demostrar los motivos por los cuales se contó con él para reemplazar a Llull tras su lesión.