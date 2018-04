El Real Madrid confía en ganar la Euroliga: “Fenerbahce también ganó siendo quinto”

El cúmulo de infortunios al que se ha tenido que enfrentar el Real Madrid en la presente temporada vivió un nuevo capítulo en la última jornada de la fase de grupo de la Euroliga. El conjunto blanco, al que sólo una carambola dejaba fuera de los puestos de cabeza de serie, vio como su espectacular victoria a Brose Bamberg resultaba inerte ante lo sucedido, precisamente aquello que parecía imposible. Sin embargo, en el vestuario del equipo blanco confían en que la quinta posición no resulte un impedimento, sino un elemento a favor de cara a conquistar la máxima competición continental.

“Fenerbahce también ganó siendo quinto y para más inri lo hizo contra Panathinaikos”, aseguran, con respecto al camino emprendido por el equipo turco la pasada temporada en Euroliga, en la que comenzaron dubitativos para acabar imponiéndose en la Final Four frente a su público y con el Madrid como uno de sus escollos superados. La nefasta fortuna con la que contó el conjunto merengue en la última jornada, en la que los resultados que no debían darse –Derrota de Olympiacos y victoria de Panathinaikos– sucedieron, en la prórroga y por un punto de diferencia, no hacen sino confirmar las posibilidades intactas del Real para meterse en la final a cuatro de Belgrado.

El factor cancha se considera importante para la eliminatoria de cuartos de final, pero no imprescindible. Ganar a Panathinaikos en su cancha es un reto complicado y necesario para llegar a Belgrado, pero también accesible para un roster plagado de estrellas y jugadores de un nivel sensiblemente más alto al de sus contendientes.

Algo de lo que tampoco se duda en el seno del Real Madrid es que la plantilla está confeccionada para ganar la Euroliga. A jugadores de la talla de Doncic, Randolph o Ayón se sumará en los próximos días Sergio Llull, cuya reaparición es inminente y ayudará al equipo en el tramo final de la temporada. El MVP de la pasada edición, un refuerzo de auténtico lujo para el equipo de Pablo Laso, que cuenta también con secundarios de lujo como Campazzo, Tavares, Causeur o Rudy, todos ellos con la calidad necesaria como para llevar al equipo a lo más alto.