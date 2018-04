Llull se entrena como uno más y su vuelta es inminente

El regreso de Sergio Llull a las canchas está cada vez más cerca. Pablo Laso reconoció ante los medios que el base “ya ha completado esta semana algún entrenamiento con el equipo”, por lo que los deseos del de Mahón de llegar a una hipotética Final Four de la Euroliga es prácticamente seguro.

“Podría reaparecer en días, aunque en principio no creo que sea la próxima semana”, comentó Pablo Laso. “Le veo muy bien, pero no vamos a tomar ningún riesgo hasta que creamos que está al cien por cien. Todavía le queda”, añadió el técnico del Real Madrid de baloncesto. Aún así, desde el club blanco son cautos con los tiempos y no quieren precipitarse con su regreso a las canchas.

“En diciembre estaba tirando un día y me dijo que ya estaba para jugar. Nadie duda de las ganas de Llull, pero no podemos correr riesgos con un jugador tan importante para nosotros”, desveló Pablo Laso. “Queremos ver al mejor Sergio y sabemos que le va a costar porque lleva mucho tiempo parado, pero somos muy positivos porque le vemos día a día”, sentenció el entrenador.