La renovación de Rudy Fernández con el Real Madrid se ha convertido en uno de los grandes temas a tratar en la entidad madridista. El contrato del balear llega a su fin este verano, después de cuatro temporadas en las que ha sido uno de los jugadores mejor pagados del continente, y en la actualidad el caché de Rudy ha descendido. Su renovación dependerá de la reducción salarial que esté dispuesto a aceptar al alero para continuar en uno de los mejores equipos de Europa.

En el Real Madrid tienen clara su idea, que no es otra que la de que Rudy continue formando parte de la plantilla la temporada que viene, pero no a cualquier precio. La prolongación del contrato es algo que ahora puede parecer una certeza pero que no ha estado tan claro en los últimos meses. El rendimiento del ‘5’ madridista ha distado de ser el deseado en varios tramos de este contrato, incluyendo la pasada campaña, en la que varias voces dentro del club daban por terminada la etapa del internacional español en la élite.

Sin embargo Rudy, haciendo gala de algunas de cualidades que le alzaron a ocupar una plaza entre los mejores jugadores de Europa y, si bien mermado por un físico que le ha dado problemas, ha conseguido darle la vuelta a la situación y convencer al Madrid de que la mejor decisión es renovar su contrato. Con todo ello, la pelota está en el tejado del jugador, al que se le ha visto más involucrado que nunca en la presente temporada, volviendo a tomar responsabilidades en ambos aros ante la plaga de lesiones que ha afectado al equipo.

Contrato a la baja

La principal complicación a la hora de sellar un nuevo contrato reside en los requisitos económicos que estén dispuestos a aceptar por las dos partes. El Real Madrid considera que el salario de Rudy hasta la fecha –tres millones de euros por temporada– no se corresponde con su caché actual, por lo que buscarán una sensible disminución de las ganancias anuales del mallorquín, que deberá aceptar las nuevas condiciones para continuar vistiendo de blanco. La duración del contrato será otro tema a tratar.

El Real Madrid, en un principio, no estaría dispuesto a ofrecer más de dos años garantizados a un jugador que está a punto de cumplir 33 años y que si bien puede seguir siendo importante, no asegura rendimiento a medio plazo para la entidad.